Tunisie: Ligue 1 - 24e journée - ST - Raviver la flamme

Aujourd'hui, le Stade doit impérativement se remobiliser pour stabiliser ses résultats et corriger ses erreurs récurrentes dans le secteur offensif surtout.

A sept journées du terme, le Stade Tunisien accuse, certes, un retard relatif sur le CSS, 3e de rang, mais le onze à Saïd Saïbi peut encore se hisser sur le podium s'il ne laisse plus filer de points, en attendant d'en découdre bientôt face aux Sfaxiens au Mhiri. Aujourd'hui, le ST se produira pour la seconde fois consécutive dans son fief du Hedi Ennaifer.

L'adversaire s'appelle l'ES Zarzis, une formation rentrée dans le rang depuis quelque temps déjà et qui reste sur une défaite concédée face à l'AS Soliman. Pire, n'eût été une phase aller rondement engagée, l'ESZ serait dans le pétrin vu que l'équipe n'a pas gagné depuis huit journées. Bref, déclassée à la 10e ligne de la hiérarchie, l'ESZ entend forcément se reprendre en jouant le ST cet après-midi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Aujourd'hui, les coéquipiers de Marouen Sahraoui abordent le match face à l'ESZ avec pour seule mission de récolter les points de la victoire et tourner la page de la sortie peu glorieuse en Coupe de Tunisie. Onze d'attaque, même si la lucidité a fait défaut et la précipitation a fait son effet ces derniers temps, le Stade devrait évoluer avec trois attaquants devant et un seul piston au milieu, histoire de mieux contenir l'adversaire dans un premier temps et déceler les failles par la suite.

Globalement, devant le gardien Noureddine Farhati, la paire axiale Skander Sghaier-Marouane Sahraoui débutera la rencontre, mais le coach peut aussi lancer Mounir Jelassi d'entrée de jeu. Sur le flanc droit, Iyadh Riahi et Hedi Khalfa seraient en ballottage, alors qu'Aziz Saihi occupera le côté droit.

Pléthore de solutions devant

Au coeur du jeu, si comme abordé ci-haut, le coach opte pour deux médians à vocation offensive, le Sénégalais Boubaker Camara serait associé au demi axial Rafaeddine Riahi et au piston burkinabé Salifou Tapsoba. Bien entendu, le demi-droit sénégalais, Amath Ndaw, le pivot ivoirien, Yusuf Touré, et le récupérateur sénégalais, Aboubakar Diop, restent des cartes à jouer, d'entrée ou en cours de jeu.

Sur le front aussi, une pléthore de solutions s'offre à Saïd Saïbi, mais seule la bonne combinaison sera payante. En attaque, si Youssef Sâafi sur le couloir droit et Amadou Dia Ndiaye en pointe s'imposent d'entrée, Amine Khemissi prendrait l'aile gauche, quoique là aussi le staff peut opter pour le polyvalent Wael Ouerghemi, un attaquant de rupture, un joueur qui excelle dans la prise de profondeur pour briser les lignes défensives adverses.