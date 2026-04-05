Ile Maurice: L'enquête s'oriente vers l'ADN et les images CCTV

Une découverte préoccupante réalisée dans un garage de Pailles continue d'alimenter les investigations des autorités. Des substances illicites ont été retrouvées à l'intérieur d'un véhicule de police, déclenchant une enquête approfondie pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

Les faits se sont déroulés le vendredi 3 avril 2026, lorsqu'une vérification de routine d'un véhicule de police, un pick-up Mitsubishi L200, a mis au jour un colis suspect dissimulé dans le compartiment à lunettes. Alertés, des officiers de l'ADSU se sont rendus sur place afin de procéder aux premières constatations.

Le colis, un sachet en plastique refermable portant une inscription officielle, contenait au total 25 emballages en aluminium soigneusement pliés. Après analyse, il a été établi que ces emballages renfermaient différentes substances dangereuses, réparties comme suit : huit doses d'héroïne, 17 doses de cannabinoïdes synthétiques et un morceau de plastique contenant une substance bleuâtre suspectée d'être du Rivotril. L'ensemble a été placé sous scellés avant d'être transféré pour des examens plus poussés. Face à cette grave découverte, des investigations techniques ont été rapidement enclenchées. Les images des caméras de surveillance (CCTV) des environs seront minutieusement analysées afin de retracer les déplacements autour du véhicule et identifier toute personne ayant pu y accéder.

En parallèle, des prélèvements d'empreintes digitales et des analyses ADN seront effectués sur le sachet et les différents emballages. Ces éléments pourraient s'avérer cruciaux pour déterminer qui a manipulé ces substances et à quel moment elles ont été placées dans le véhicule. Les autorités cherchent également à établir la chaîne d'utilisation du véhicule afin de comprendre comment un tel colis a pu se retrouver à bord sans être détecté plus tôt.

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