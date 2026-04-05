Ile Maurice: Les mesures de Raj Pentiah jugées hâtives par la FCSOU

4 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

Lors d'une conférence de presse tenue hier matin par la Federation of Civil Service and Other Unions (FCSOU), Narendranath Gopee n'a pas mâché ses mots face aux récentes déclarations du ministre de la Fonction publique, Raj Pentiah, sur le recours au télétravail et au flexi-time, en réponse aux complications dues au conflit Moyen-Orient.

Réagissant à ces propositions, le syndicaliste a ironisé : «Mo panse minis inn al dekouver l'Amerique lor map». Selon lui, ces mesures ne constituent en rien une nouveauté. «Vous pensez que ça n'a pas existé ? Je conseille au ministre Pentiah de lire le rapport existant avant d'engager toute discussion», a-t-il insisté.

Narendranath Gopee a également pointé du doigt les responsabilités du ministère dans le retard de mise en oeuvre du flexi-time : «C'est ce ministère qui a le dernier mot. Si aujourd'hui le flexitime n'est pas appliqué partout, c'est bien parce que les procédures n'ont pas été finalisées.»

Concernant le télétravail, il a mis en garde contre une approche précipitée. «Il ne suffit pas de donner Rs 600 aux fonctionnaires. Il y a toute une préparation à faire. Vous exposez les employés à des risques, notamment en matière de protection et de conditions de travail à domicile», a-t-il expliqué.

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Qualifiant la démarche ministérielle de «own goal», Narendranath Gopee appelle à une concertation urgente. «Ce n'est pas une décision politique, mais administrative . Nous demandons au ministère de convoquer une réunion sérieuse avec la fédération afin de parvenir à une solution viable», a-t-il conclu.

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