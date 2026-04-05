Ile Maurice: Une marche et une réunion fédératrices à Curepipe à l'initiative d'Autisme Maurice

Dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme du 2 avril, l'association Autisme Maurice a organisé une Awareness Walk à Curepipe. Marche qui a réuni des familles, éducateurs, professionnels, étudiants et membres du public autour d'une cause commune : promouvoir l'inclusion et une meilleure compréhension de l'autisme dans la société.

Les participants se sont retrouvés vers 9 heures sur l'aire de stationnement de l'église Sainte-Hélène, avant d'entamer leur marche symbolique à travers la ville, en direction de la municipalité de Curepipe. Une séance de sensibilisation s'est ensuite tenue à 10 heures dans la salle de l'Hôtel de Ville.

Le maire de Curepipe, Daneshwar Bissonauth, a accompagné les marcheurs tout au long du parcours, témoignant ainsi de l'engagement des autorités locales en faveur de cette cause.

De son côté, la présidente de l'association, Laura Augustin, a insisté sur le rôle crucial de la jeunesse : «C'est vous, les jeunes, qui allez devenir les ambassadeurs de demain. Nous comptons sur vous pour sensibiliser autour de vous.»

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∎ Ilyaas, élève d'Autisme Maurice.

Elle a également souligné que l'inclusion ne doit pas rester un simple mot. «Tout le monde parle d'inclusion mais c'est à nous de lui donner du sens. La société a encore du mal à comprendre la différence.» Elle a rappelé que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental et non une maladie, appelant à davantage de compréhension. «Ne pas parler ne veut pas dire ne pas communiquer. Ces personnes s'expriment différemment et c'est à nous d'apprendre à les comprendre.»

Nisha, fondatrice de Hugs et directrice de Media Five Ltd, qui soutient l'association, a salué le courage des participants. «Aujourd'hui est un grand jour pour créer une vraie sensibilisation. Le travail ne s'arrête pas à cette marche, il doit continuer tout au long de l'année.» Elle a également mis en avant l'importance de la technologie dans l'accompagnement des enfants autistes, notamment à travers le développement d'objets en 3D, adaptés à leurs besoins.

∎ Adarsh Durga, président de Senator For A Smile et fondateur de Hugs.

Adarsh Durga, président de Senator For A Smile, a lui aussi insisté sur la nécessité d'un engagement collectif. «Nous sommes ici pour soutenir et montrer qu'il n'y a aucune différence. Ensemble, avec la technologie et la solidarité, nous pouvons faire évoluer les mentalités.»

La directrice d'Autisme Maurice, Lise Juganaikloo, a profité de l'événement pour présenter les actions de l'association. Elle a révélé qu'environ 1% de la population est concernée par l'autisme, soit près de 13000 personnes. «Nous accompagnons des enfants de cinq à 20 ans et proposons également un centre de diagnostic, le SEDAM», a-t-elle expliqué. Elle a également évoqué la création de l'Atelier Kestrel, destiné à préparer les jeunes adultes à intégrer le monde du travail, ainsi qu'un centre d'accueil de jour pour les cas plus sévères. «Aucun enfant ne doit être laissé de côté. Tout le monde a sa place dans notre société.»

∎ Florense Bottebelle, maman de trois enfants autistes.

Parmi les témoignages marquants, celui de Florense Bottebelle, mère de trois enfants autistes, a profondément touché l'assistance. «Accepter cette réalité dès le début a été essentiel pour le développement de mes enfants. C'est un combat quotidien mais grâce au soutien de mon entourage, je ne me sens pas seule.» Elle a lancé un appel à la jeunesse : «Venez nous rencontrer, comprenez notre réalité. L'inclusion est essentielle car l'avenir de nos enfants reste incertain.»

∎ Yovan, élève d'Autisme Maurice.

Les élèves de l'association comme Ilyaas et Yovan ont également partagé leur quotidien. Tous deux passionnés de dessin et de cuisine, ils ont démontré que, malgré les défis, les enfants autistes possèdent de nombreux talents et un potentiel remarquable.