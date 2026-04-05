Ile Maurice: Mauritius Telecom adopte un modèle de travail hybride dès lundi

En réponse aux tensions internationales et aux préoccupations liées à l'énergie, aux coûts du carburant et à la logistique, Mauritius Telecom (MT) met en place un modèle de travail hybride à partir du 6 avril. Cette initiative vise à assurer la continuité des opérations, à maintenir la qualité des services et à renforcer la résilience du pays et s'inscrit dans un effort national pour la gestion énergétique responsable.

Le modèle hybride permettra à environ 40 % des employés, soit près de 750 collaborateurs, de travailler de chez eux trois jours par semaine. Il est conçu pour évoluer progressivement si nécessaire, tout en prévoyant des économies d'environ 5 000 kWh d'électricité par jour et une réduction de 25 000 litres de carburant par mois grâce à la diminution des déplacements domicile-travail. Cette mesure allège à la fois la consommation énergétique des bureaux et la dépendance aux trajets quotidiens.

Connexions décentes

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Afin de garantir une mise en oeuvre efficace, les employés sont classés en quatre catégories : personnel critique sur site, personnel hybride, personnel en télétravail et personnel essentiel sur le terrain. Cette structuration permet à MT d'adapter ses opérations tout en assurant la continuité des services et en respectant les impératifs énergétiques.

MT insiste sur la qualité des services en télétravail, s'engageant à ne pas faire de compromis à cet égard. Les employés concernés recevront l'équipement nécessaire pour travailler efficacement à distance. Pour certaines fonctions critiques, des dispositifs de connectivité renforcée, comme une connexion fibre et une solution de routeur mobile 5G, seront mis en place pour garantir la résilience, même en cas de coupure de courant ou de perturbations locales. Ainsi, le personnel en télétravail sera correctement équipé pour assurer la continuité et l'efficacité opérationnelle, en par ticulier pour le support client.

Le CEO de Mauritius Telecom, Veemal Gungadin, souligne l'importance d'agir dès maintenant pour garantir la stabilité des opérations : «Notre rôle est de nous assurer que, quelles que soient les circonstances, nos opérations restent stables, nos équipes prêtes et nos services pleinement assurés. Ce modèle de travail hybride reflète une approche structurée de la résilience, de la préparation et de la continuité.» En plus de ses opérations internes, MT propose également son expertise aux particuliers, PME, et entreprises pour les aider à renforcer la continuité de leurs activités, notamment grâce à des solutions de télétravail et de connectivité.