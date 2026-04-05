Ile Maurice: Démission du secrétaire général Edgard Razafindravahy

Edgard Razafindravahy quitte ses fonctions. Le secrétaire général de la Commission de l'océan Indien (COI) a présenté sa démission au Conseil des ministres de l'organisation, mettant fin à un mandat entamé à l'été 2024, à la tête du secrétariat général installé à Ébène.

Son départ intervient dans un contexte politique malgache instable. Depuis le changement de régime d'octobre 2025, Madagascar reste suspendue à l'Union africaine et cherche encore une forme de reconnaissance internationale. Un régime de transition aux contours encore flous, dont les effets rejaillissent jusque dans les instances régionales. En moins de deux ans, son passage n'est pourtant pas passé inaperçu. La COI s'est peu à peu invitée dans le débat régional. Prises de parole plus régulières, déplacements plus visibles, volonté affichée de peser sur des sujets concrets : l'organisation a gagné en présence et en visibilité.

Sur le fond, la ligne était lisible. Remettre l'économie au centre, avec pour priorités la sécurité alimentaire, les échanges entre les îles, et la connectivité régionale. Des chantiers comme le Programme régional de sécurité alimentaire et nutritionnelle ont servi de cadre à cette approche pour agir sur la production agricole, et les échanges régionaux.

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Le sommet d'Antananarivo, en avril 2025, aura été le moment le plus abouti de cette dynamique. Dix ans après celui de Moroni, la COI retrouvait une visibilité politique qu'elle avait du mal à maintenir. Le thème de la souveraineté alimentaire s'y est imposé comme une priorité régionale, portée au plus haut niveau.

Reste désormais à savoir ce que deviendra cet élan. Le Conseil des ministres devra nommer un successeur, dans un contexte où les équilibres politiques à Antananarivo restent incertains.