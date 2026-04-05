Ile Maurice: Une aide financière d'urgence déployée après les pluies torrentielles

À la suite des récentes pluies torrentielles qui ont frappé Rodrigues, le ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale a activé un dispositif d'aide financière destiné aux familles affectées. Cette intervention est mise en oeuvre à travers la National Empowerment Foundation (NEF) et le National Solidarity Fund (NSF).

Le Conseil des ministres a ainsi pris note qu'un montant total de Rs 2,795 millions sera mobilisé pour soutenir les victimes, dont Rs 795 000 allouées par la NEF et Rs 2 millions par le NSF.

Dans le cadre de l'intervention de la NEF, plusieurs catégories de bénéficiaires ont été identifiées. Ainsi, 16 ménages recevront une aide de Rs 15 000 chacun pour un soutien au logement. Par ailleurs, 49 étudiants bénéficieront de Rs 5 000 chacun pour l'achat de matériel scolaire, tandis que 62 ménages percevront Rs 5 000 pour subvenir à leurs besoins de base.

De son côté, le NSF apportera un soutien à 200 familles, selon une grille établie en fonction de leur composition. Les ménages sans enfant recevront Rs 5 000, ceux avec un enfant Rs 6 000, avec deux enfants Rs 7 000, et Rs 8 000 seront accordées aux familles comptant trois enfants ou plus.

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Le ministre Ashok Subron souligne que cette initiative s'inscrit dans un esprit de solidarité nationale. «Cette démarche constitue avant tout un geste de solidarité et d'amitié entre le peuple mauricien et la population rodriguaise», affirme-t-il. Il précise également qu'il s'agit d'un paiement ponctuel, effectué à travers les institutions relevant de son ministère, à savoir la NEF et le NSF.

Au-delà de cette aide immédiate, le ministre met en avant une réflexion plus large liée aux effets du changement climatique, un enjeu qu'il partage avec le ministre délégué Kugan Parapen. «Bien que cette mesure soit ponctuelle, elle s'inscrit dans une volonté de reconnaître les impacts du changement climatique et la nécessité de mettre en place un fonds dédié aux victimes», explique-t-il.

Évoquant la situation sur place, Ashok Subron décrit des pluies «soudaines et exceptionnelles», ayant nécessité une réponse rapide. «Notre intervention se fait à deux niveaux : la NEF pour les bénéficiaires relevant du registre social, et le NSF pour les autres familles affectées», précise-t-il.

Tout en reconnaissant que cette aide ne permettra pas de compenser pleinement les pertes subies, le ministre insiste sur son importance en tant que soutien concret aux familles rodriguaises. Il indique par ailleurs que les modalités de décaissement sont en cours de finalisation et que les paiements devraient intervenir dans les prochains jours.

Enfin, Ashok Subron a salué la mobilisation des équipes concernées. «Je remercie les équipes de la NEF ainsi que les membres du conseil d'administration du NSF pour leur engagement, ainsi que le Premier ministre et le gouvernement pour leur appui dans la mise en oeuvre de cette mesure», conclut-il.