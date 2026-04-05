Ile Maurice: Le «MT Jag Prerana» attendu ce samedi

Une cargaison de carburants en provenance d'Oman est attendue aujourd'hui, 4 avril. Elle est acheminée par le navire MT Jag Prerana, qui transporte environ 13 000 tonnes d'essence (Mogas), 11 900 tonnes de carburéacteur (Jet A1), 11 100 tonnes de diesel (gasoil) et 2 000 tonnes de gazole marin (Marine Gas Oil - MGO).

La prochaine livraison est prévue à la mi-avril. Le MT Invictus est en effet attendu les 15 ou 16 avril, avec à son bord environ 10 900 tonnes d'essence, 11 630 tonnes de carburéacteur, 12 550 tonnes de diesel et 2 400 tonnes de gazole marin.

Hausse des prix

Le ministre du Commerce et de la protection des consommateurs, Michaël Sik Yuen, a indiqué que l'impact du conflit au Moyen-Orient sur le prix des carburants, est, à ce stade, moins important ici qu'ailleurs. Pour rappel, la dernière réunion du Petroleum Pricing Committee remonte au 24 mars. «Et seul le diesel a connu une hausse à ce jour», rappelle le ministre. Une augmentation d'environ 10 %, le faisant passer de Rs 58,95 à Rs 64,80 le litre. «Si les prix avaient été entièrement ajustés en fonction des coûts réels, le diesel se vendrait aujourd'hui à plus de Rs 103 le litre tandis que l'essence aurait pu se situer aux alentours de Rs 75. Mais pour l'heure, le prix de l'essence est resté inchangé», soit à Rs 58,45 le litre. Une éventuelle hausse n'est toutefois pas exclue.