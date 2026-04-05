Ile Maurice: Vandalisme et agression à l'hôpital Sir Anerood Jugnauth - Deux suspects écroués

Mercredi, un homme de 28 ans, résidant à Midlands, et un autre de 27 ans, domicilié à Camp Diable, ont été arrêtés par les forces de l'ordre dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite des incidents survenus au Sir Anerood Jugnauth Hospital, à Flacq, dans la soirée de dimanche dernier. Ils ont été écroués après avoir comparu devant le tribunal de district de Flacq pour une inculpation provisoire de vandalisme («rogue and vagabond»).

Le dimanche 29 mars, vers 20 h 30, un sanctuaire situé dans la cour arrière du SAJ Hospital avait été vandalisé. L'auteur des faits avait caillassé quatre vitres d'une porte en aluminium. Les dégâts matériels ont été estimés à Rs 10 000. C'est un chauffeur du service des ambulances qui avait donné l'alerte.

Le médecin généraliste de l'établissement, qui s'était rendu au poste de police pour y déposer plainte, a été pris à partie par une vingtaine d'individus tout de noir vêtus à son retour à l'hôpital, vers 22 h 30. L'un d'eux l'avait frappé à la tête avec une matraque extensible en métal. Sans blessure apparente, le médecin avait néanmoins souffert de vives douleurs crâniennes et réclamé un examen médical.

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Le Central Investigation Division de Flacq et la police scientifique s'étaient immédiatement saisis de l'affaire. La zone, couverte par un système de vidéosurveillance, avait fourni des éléments précieux aux enquêteurs. Et le médecin avait affirmé être en mesure d'identifier l'un de ses agresseurs.

Compte tenu du nombre de personnes impliquées dans l'agression, d'autres développements dans cette affaire ne sont pas à exclure.