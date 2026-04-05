Ile Maurice: Cyclisme - Repères solides et sensations rassurantes pour Kimberley Le Court-Pienaar

Kimberley Le CourtPienaar et sa coéquipière italienne Letizia Borghesi emmèneront l'équipe AG Insurance - Soudal lors de la 23e édition du Tour des Flandres femmes, ce dimanche, avec des ambitions nourries par une dynamique collective très encourageante.

En effet, quelques jours après une prestation solide sur A Travers La Flandre, où la formation s'est montrée offensive et omniprésente dans le final sans réussir à accrocher le coup décisif, le groupe aborde ce Monument avec confiance. «Aujourd'hui a été une journée positive pour nous en tant qu'équipe. Nous avons couru de manière offensive, pris des risques et été présentes dans de nombreux mouvements. Cela nous donne beaucoup de confiance avant dimanche», confiait Letizia Borghesi à l'issue de la course.

Créé en 2004, le Tour des Flandres féminin est l'une des épreuves phares du printemps. Caractérisée par ses nombreuses ascensions pavées et abruptes, dont certaines sont devenues légendaires, le "Ronde" représente un rendez-vous incontournable, tant pour les coureuses que pour les supporters, qui créent une ambiance unique le long des monts flamands.

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Au départ et à l'arrivée d'Audenarde, dans les Ardennes flamandes, le parcours proposera neuf ascensions majeures, dont le Koppenberg, le Vieux Kwaremont et le redoutable Paterberg. Situé à seulement 14 kilomètres de l'arrivée, ce dernier, court mais extrêmement exigeant, constitue souvent le théâtre de l'attaque décisive après près de 150 kilomètres d'effort.

Dans ce contexte exigeant, Kimberley Le CourtPienaar arrive avec des repères solides et des sensations rassurantes. «Mon objectif principal était d'être actrice de la course et de me mêler à l'action, afin de tester physiquement les endroits où nous avions prévu d'attaquer. Je suis contente d'y être parvenue. Sur chaque secteur clé, l'équipe m'a parfaitement positionnée. C'est vraiment dommage d'avoir manqué le bon coup, mais je suis satisfaite de mes sensations. Dans le final, Leti et moi avons bien travaillé ensemble, c'était positif», expliquait la Mauricienne après A Travers La Flandre, confirmant sa montée en puissance à l'approche de l'échéance majeure du week-end pascal.

La saison dernière, la championne mauricienne avait marqué les esprits en devenant la première Africaine en sept ans à intégrer le top 10 du Ronde, concluant à une remarquable cinquième place à Audenarde. Un résultat de référence qu'elle tentera de confirmer, voire d'améliorer, cette fois.

Autour d'elle et de Borghesi, AG Insurance - Soudal pourra compter sur un collectif solide avec Shari Bossuyt, l'une des coureuses les plus régulières sur les classiques cette saison, la championne de Belgique Justine Ghekiere, ainsi que Marthe Goossens et Ilse Pluimers.

La directrice sportive Jolien D'hoore se montre d'ailleurs confiante quant au potentiel de son équipe. «Le parcours est pratiquement le même, seule la première boucle a été profondément modifiée par rapport à l'année dernière. La partie finale est identique à ce à quoi nous sommes habituées, ce qui signifie que la dynamique de la course sera la même ; nous savons donc à quoi nous attendre. Nous avons une très bonne équipe. Marthe et Ilse sont en grande forme et prêtes à soutenir l'équipe. Shari et Justine ont de bonnes chances de figurer dans le peloton de tête, tandis que Kim et Letizia ont montré l'année dernière qu'elles pouvaient être là après une course difficile. Nous avons plusieurs atouts à jouer dimanche et nous attendons avec impatience ce qui est la meilleure course de la saison», a-t-elle déclaré.

Forte d'une préparation adéquate et d'un collectif en confiance, Kimberley Le Court-Pienaar aborde ainsi ce Tour des Flandres avec de solides arguments, bien décidée à jouer les premiers rôles sur ces routes mythiques.