Sénégal: Pour ses deux ans au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye vante la stabilité et l'unité du pays

Au Sénégal, dans son discours à la Nation, prononcé à la veille du 66e anniversaire de l'indépendance du pays, et deux ans après son arrivée au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye a salué la stabilité du Sénégal, rendu un vif hommage à l'armée et aux réussites sportives de son pays.. A dakar les explications de llw

Ce vendredi 3 avril 2026, à la veille de la fête de l'indépendance du Sénégal, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, s'est exprimé lors d'un discours à la nation. Il a d'abord tenu à saluer la stabilité du pays, bien protégée, notamment grâce aux forces armées à qui il a rendu hommage.

« Elles sont le bouclier silencieux de notre stabilité. Elles veillent sur nos frontières, sur nos villes, comme sur nos campagnes. Le déploiement stratégique à l'Est et l'implantation de nouvelles unités traduisent une préparation minutieuse et lucide », a-t-il déclaré.

Bassirou Diomaye Faye salue les bons résultats du sport sénégalais

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L'armée assurera également la sécurité lors de la tenue des Jeux olympiques de la jeunesse, en octobre prochain, a assuré le président Bassirou Diomaye Faye. Des jeux qui, pour la première fois, seront organisés sur le continent africain. L'occasion pour le chef de l'État de saluer les bons résultats sportifs du Sénégal, notamment lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations (CAN) au Maroc.

« La Coupe d'Afrique des nations, remportée par l'équipe nationale de football, sa prochaine participation à la Coupe du monde, les nombreux trophées remportés par les différentes disciplines individuelles ainsi que celles par équipes, démontrent que le Sénégal est un pays de champions », a-t-il félicité.

Bassirou Diomaye Faye est également revenu sur la crise qui a récemment secoué l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar et la mort tragique de l'étudiant Abdoulaye Ba, preuve d'un besoin de réformer l'enseignement supérieur, selon le président.

Pas un mot, en revanche, sur la dette colossale à laquelle le Sénégal fait face depuis des mois, ni sur les désaccords qui l'opposent à son premier ministre Ousmane Sonko. Bassirou Diomaye Faye a vanté l'unité de la Nation.