Nigeria: L'opposant Rabiu Kwankwaso rejoint la coalition du Congrès démocratique africain

Au Nigeria, la coalition de l'opposition du Congrès démocratique africain (ADC) enregistre de nouveaux ralliements avant les élections générales qui se tiendront en janvier 2027 dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Peter Obi ou encore Atiku Abubakar font partie des poids lourds à avoir rejoint ce parti, qui tiendra bientôt sa convention nationale. Et, en début de semaine, c'est l'ancien gouverneur de Kano, Rabiu Kwankwaso, qui a rejoint à son tour l'ADC. Cette figure d'opposition très influente a remporté la majorité des voix dans cette région du nord à majorité musulmane lors de la dernière présidentielle, en 2023.

L'arrivée de Rabiu Kwankwaso dans les rangs de l'ADC est présentée comme un tournant décisif par le parti. La coalition d'opposition dit avoir noté une « augmentation significative des adhésions » depuis le ralliement de l'influent politicien de Kano.

Rabiu Kwankwaso a choisi l'ADC après avoir été trahi par son dauphin, l'actuel gouverneur de Kano, qui a abandonné leur formation politique NNPP pour rejoindre le parti majoritaire et Bola Tinubu, au mois de janvier 2026.

Déplacement des ténors

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Les principaux ténors de la coalition ADC, se sont rendus à Kano ces dernier jours, pour échanger avec Rabiu Kwankwaso. Atiku Abubakar ou encore Peter Obi, tous les deux candidats lors de la présidentielle de 2023, ont fait le déplacement.

Ce mardi, c'est le gouverneur de l'état de Bauchi, dans le nord-est du Nigeria, qui a annoncé quitter son parti, le PDP, et se rallier au Congrès démocratique africain. Avec la disparition progressive du PDP, ce sont vingt-sept députés qui ont rejoint récemment soit le parti présidentiel APC (quatorze d'entre eux) soit l'opposition ADC (neuf d'entre eux).