Congo-Kinshasa: L'opposition interpelle le gouvernement après le massacre de soixante personnes par les ADF, en Ituri

4 Avril 2026
Radio France Internationale

Dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), la province de l'Ituri endeuillée, après une série d'attaques attribuées au groupe djihadiste des ADF (Forces démocratiques alliées) qui a fait allégeance à l'Etat islamique.

Les ADF ont tué une cinquantaine de personnes, mercredi 1er avril, dans le village de Bafwakoa sur le territoire de Mambasa. Le week-end dernier, les ADF ont attaqué quatre villages, emportant avec eux plusieurs dizaines d'otages. Face à cette récurrence des violences et des exactions, les opposants de Lamuka, la coalition de Martin Fayulu, a souhaité interpeller le gouvernement par le biais de son porte-parole : « Pourquoi le massacre des civils continuent, malgré la présence de l'armée ougandaise venue avec les invitations de M. Félix Tshisekedi ? Comment expliquer que soixante femmes, hommes, jeunes et vieux sont décapités et que le gouvernement congolais n'ait pas décrété le deuil national ? Pire : le porte-parole du gouvernement, M. Muyaya [Patrick Muyaya], a appelé les Congolais à se rendre à l'aéroport de N'Djili pour participer à la fête célébrant la participation de la RDC à la coupe du Monde.»

De « l'argent pour aller faire la fête »

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« Comment peut-on - un gouvernement responsable - mobiliser l'argent de l'État pour aller faire la fête alors que le jour-même, soixante de vos compatriotes venaient d'être massacrés ? Ceux qui sont morts en Ituri aujourd'hui ils ont été massacrés, suite à l'incapacité du gouvernement Tshisekedi à les protéger. Les survivants n'ont même pas les moyens d'aller à l'hôpital mais le gouvernement a trouvé quand même l'argent pour aller faire la fête », s'insurge Prince Epengé, porte-parole de la coalition d'opposition Lamuka.

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