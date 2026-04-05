Sénégal: A Diourbel, le gouverneur insiste sur les valeurs de discipline et de cohésion, 'une vitrine pour les JOJ Dakar 2026'

Diourbel — Le gouverneur de la région de Diourbel (centre), Ibrahima Fall, a assuré que le défilé organisé samedi sur le boulevard Alpha Thiongane, marqué par la discipline et la cohésion, illustre de la plus belle des manières l'image que le Sénégal entend offrir au monde à l'occasion des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar (31 octobre-13 novembre 2026).

"La discipline et la cohésion qui ont caractérisé ce défilé constituent l'image que le Sénégal veut montrer au monde lors des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026", a-t-il déclaré à l'issue de la célébration du 66e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale.

Cette édition de la fête de l'indépendance est placée sous le thème : "Forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026", en référence à cet événement sportif d'envergure internationale, une première sur le continent africain, prévu du 31 octobre au 13 novembre prochains.

Le gouverneur a salué "la parfaite synchronisation" entre des Forces de défense et de sécurité et des populations civiles qui ont défilé à l'unisson, y voyant "l'expression d'une nation soudée et résolument tournée vers les défis de son temps".

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Cette célébration constitue également "un moment privilégié" pour rendre un hommage mérité aux Forces de défense et de sécurité, "qui veillent en permanence sur la protection des personnes et des biens".

Des mouvements de jeunesse, des élèves du préscolaire au secondaire, des apprenants des centres de formation professionnelle ainsi que des artisans et d'autres composantes de la société ont défilé aux côtés des Forces de défense et de sécurité, en présence des autorités administratives, du représentant du commandant de la zone militaire numéro 7, des élus territoriaux et des notabilités publiques et religieuses.

Ibrahima Fall a, par ailleurs, invité les jeunes à s'inspirer et à s'approprier les valeurs culturelles qui fondent la nation, afin de préserver la dignité et la cohésion sociale.

Il a enfin salué l'engagement des mouvements de jeunesse, des élèves et des talibés, qui ont contribué à la réussite de cette manifestation.