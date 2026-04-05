Sénégal: Ziguinchor - Mor Talla Tine appelle à l'unité pour relever les défis de développement

Ziguinchor — Le gouverneur de la région de Ziguinchor (sud), Mor Talla Tine, a lancé, samedi , un vibrant appel à l'unité et à la mobilisation des populations pour faire face aux défis de développement, à l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale.

Présidant le défilé civil et militaire organisé sur le boulevard des 54 mètres, le chef de l'exécutif régional a salué "un symbole fort d'unité nationale", marqué par la communion entre Forces de défense et de sécurité, autorités administratives, civiles et coutumières, ainsi que les différentes composantes de la population.

"Ce symbole d'unité doit davantage nous inspirer afin que nous puissions rester mobilisés pour relever les nombreux défis qui se posent à la région de Ziguinchor", a-t-il déclaré, insistant notamment sur les contraintes liées à l'enclavement interne, à la faible industrialisation et à d'autres difficultés structurelles.

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Le gouverneur a exprimé sa satisfaction quant à la forte mobilisation ayant marqué cette célébration, rendant hommage aux forces de défense et de sécurité, aux élèves, aux mouvements associatifs, aux sportifs et à l'ensemble des participants ayant contribué à la réussite d'un défilé "mémorable et grandiose".

Il a, en particulier, adressé ses félicitations au commandant de la zone militaire n°5, le colonel Cheikh Guèye, ainsi qu'au commandant de la légion de gendarmerie et à l'ensemble des unités engagées.

Le sacrifice des militaires tombés au champs d'honneur "ne sera jamais vain"

Mor Talla Tine a également rendu un hommage appuyé aux militaires tombés au champ d'honneur, soulignant que leur sacrifice "ne sera jamais vain", car consenti pour la défense de l'intégrité territoriale et la sécurité des personnes et des biens.

Revenant sur le thème de cette édition, consacré au rôle des Forces de défense et de sécurité comme partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, il a mis en exergue leur contribution essentielle en matière de sécurisation, d'encadrement et de soutien logistique.

Des délégations venues de la Gambie et de la Guinée Bissau

Le gouverneur s'est par ailleurs réjoui de la présence de délégations venues de la Gambie et de la Guinée-Bissau, y voyant une illustration de la volonté commune de renforcer la coopération transfrontalière et de faciliter la circulation des personnes et des biens.

Il a enfin réitéré l'engagement de l'État à mieux prendre en charge les préoccupations des populations locales, tout en saluant l'implication des collectivités territoriales, des partenaires et des autorités locales dans la réussite de cette célébration.

La cérémonie a été marquée par des défilés civils, motorisés et militaires, illustrant la diversité et la vitalité des forces vives de la région.