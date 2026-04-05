Sénégal: Un ex adjudant-chef, ancien combattant, partage ses émotions après avoir défilé

4 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Guédiawaye — L'ex-adjudant-chef Cheikh Sarr, ancien combattant au parcours respectable, a partagé ses "émotions" après avoir défilé samedi à Guédiawaye, haut lieu de la célébration de la fête de l'indépendance cette année dans la région de Dakar.

Sous un soleil chaud à la mi-journée, le visage orné par des perles de sueur glissant sous ses lunettes de soleil, l'ex-adjudant-chef Cheikh Sarr défile, vêtu d'un caftan blanc, aux côtés de ses pairs anciens combattants.

Ce moment a une résonance particulière. "Depuis ma retraite, c'est la troisième fois que je prenne part au défilé du 4 avril", dit-il, la voix empreinte d'émotion.

"Je travaillais dans une société de gardiennage, je n'avais pas le temps. Mais maintenant, comme j'ai le temps, je suis dans l'association des anciens combattants et victimes de guerre du Sénégal", glisse-t-il.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Son parcours dans l'armée, entamé en 1992, a été marqué par une succession d"'affectations exigeantes".

Du deuxième bataillon à l'escadron des chars de combat, puis chez les parachutistes pendant trois ans, il enchaîne ensuite les passages au commando à travers les premier, deuxième et troisième bataillons.

"Je suis par la suite affecté au ministère de la Santé, plus précisément à l'hôpital régional de Saint-Louis (nord), avant de revenir à Dakar", rappelle Cheikh Sarr.

Ancien encadreur au Prytanée militaire pendant près de dix ans, l'ex adjudant-chef rentre à Dakar "pour préparer ma retraite que j'ai prise en 2008".

En faisant partie du groupe d'anciens combattants ayant défilé ce jour à Guédiawaye, Cheikh Sarr a du mal à cacher sa "fierté".

"J'ai défilé avec émotion. Quand les gens applaudissaient, j'étais vraiment ému", dit-il, un tantinet nostalgique.

Habitué des rangs militaires enfants de troupes, commandos, parachutistes, blindés cet ancien combattant ne résiste pas pour autant à la "singularité de l'instant".

"Mais aujourd'hui, c'est autre chose. C'est très particulier. Je suis très ému", répète-t-il.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.