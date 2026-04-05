Sénégal: Fin du défilé, le Président raccompagne son homologue gabonais

Le défilé marquant l'anniversaire du 66-ème anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale a été bouclé par la cavalerie montée, sur l'avenue Caen à Thiès, a constaté l'APS.

Le chef de l'État a raccompagné son hôte, le président de la République gabonaise Brice Clotaire Oligui Nguéma invité d'honneur, après avoir prononcé un discours en wolof et en français.

La troupe des majorettes du Lycée Malick Sy de Thiès avait ouvert le défilé civil à 10h 30 sur l'Avenue Caen, faisant face à la Place Mamadou Dia de Thiès sur laquelle est installée la tribune officielle.

Vingt-cinq formations civiles comptant 1 293 participants issus des écoles et de l'Office national des anciens combattants, 1 174 élèves des écoles de formation militaire et 3 358 militaires et paramilitaires, devront prendre part à cette parade qui ne devrait pas dépasser trois, selon le timing arrêté par la Zone militaire numéro 7.

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Il y a eu aussi un défilé motorisé et aérien,, notamment avec 11 aéronefs, 265 véhicules, 106 motards.

Des défilants issus du peuple autochtone gabonais, en tenue traditionnelle et munis de sagaies et boucliers, ont aussi pris part à la parade.