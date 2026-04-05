Sénégal: Fin du défilé, le Président raccompagne son homologue gabonais

4 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le défilé marquant l'anniversaire du 66-ème anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale a été bouclé par la cavalerie montée, sur l'avenue Caen à Thiès, a constaté l'APS.

Le chef de l'État a raccompagné son hôte, le président de la République gabonaise Brice Clotaire Oligui Nguéma invité d'honneur, après avoir prononcé un discours en wolof et en français.

La troupe des majorettes du Lycée Malick Sy de Thiès avait ouvert le défilé civil à 10h 30 sur l'Avenue Caen, faisant face à la Place Mamadou Dia de Thiès sur laquelle est installée la tribune officielle.

Vingt-cinq formations civiles comptant 1 293 participants issus des écoles et de l'Office national des anciens combattants, 1 174 élèves des écoles de formation militaire et 3 358 militaires et paramilitaires, devront prendre part à cette parade qui ne devrait pas dépasser trois, selon le timing arrêté par la Zone militaire numéro 7.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il y a eu aussi un défilé motorisé et aérien,, notamment avec 11 aéronefs, 265 véhicules, 106 motards.

Des défilants issus du peuple autochtone gabonais, en tenue traditionnelle et munis de sagaies et boucliers, ont aussi pris part à la parade.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.