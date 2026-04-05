Sénégal: A Guédiawaye, les écoliers en vedette du défilé civil

Guédiawaye — Les collèges d'enseignement moyen (CEM) de la région de Dakar se sont particulièrement remarqués lors du défilé civil à Guédiawaye qui abrité le défilé militaire et civil dans la capitale pour commémorer le 66e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, a constaté l'APS.

Dès les premières heures de la matinée, autorités administratives, corps habillés, élus territoriaux et habitants riverains ont pris d'assaut le site du défilé sur le tracé du Bus rapid transit (BRT), en face de la préfecture de Guédiawaye.

Le défilé a débuté aux environs de 10h 30 avec le passage notamment des élèves et écoliers de la région de Dakar.

Parmi les établissements qui ont défilé, figurent le CEM Momar Sène Waly de Rufisque, le CEM Seydou Nourou Tall de Pikine et le lycée islamique de Guédiawaye.

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Sur une artère noire de monde et sous un protocole rigoureux, les élèves ont assuré la parade avec discipline au grand bonheur des spectateurs.

"C'est un sentiment de joie qui m'anime après avoir vu le défilé pour la première fois à Guédiawaye", s'enthousiasme Aboubacar Diallo, élève en classe de quatrième secondaire au lycée Seydou Nourou Tall.

"Nous étions en répétitions depuis deux semaines", a dit le jeune Diallo.

"Le 4 avril, ce n'est pas seulement un défilé ou une fête nationale, c'est aussi l'occasion de représenter sa nation devant les caméras du monde ", a-t-il ajouté, affichant son optimisme quant à une distinction de son établissement pour récompenser des efforts consentis.

Moussa Leye, professeur d'arts plastiques au CEM Momar Sène Waly de Rufisque, a salué "une première participation à ce défié organisé à Guédiawaye", avant d'apprécier "une ambiance au rendez-vous".

Tout en relevant les difficultés liées aux répétitions avec des élèves novices, il s'est dit "impressionné par la prestation des écoliers".

"Le défilé du 4 avril est une opportunité d'inculquer les valeurs de la nation et de renforcer leur attachement à la République", a-t-il souligné.

Le 66e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté est célébrée sur toute l'étendue du territoire national. Il est placé, cette année, sous le thème "Les Forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ Dakar 2026)", que le Sénégal accueille du 31 octobre au 13 novembre prochain.