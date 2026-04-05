Sénégal: Saint-Louis - Prestation tout en couleurs des majorettes du lycée Ameth Fall pour l'ouverture du défilé civil

Saint-Louis — Les majorettes du lycée de jeunes filles Ameth Fall de Saint-Louis ont livré, samedi, une belle prestation devant les nombreuses autorités et populations, une parade marquant le lancement du défilé civil à l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, a constaté l'APS.

Vêtues de belles tenues assorties de chapeaux verts, le passage des majorettes du lycée Ameth Fall a été très remarqué, sous la supervision de la proviseure de cet établissement, Khady Bâ Sy.

La chorégraphe des jeunes filles a preuve de créativité, alliant ainsi maniement de bâtons et une danse avec harmonie, sous les applaudissements d'un public conquis.

Peu après cette prestation, il s'en est suivi le démarrage du défilé des établissements scolaires et des daaras [écoles coraniques], sous la présidence du gouverneur de la région, Al Hassan Sall.

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Plusieurs personnalités civiles, militaires et administratives, ainsi que des élus et des notabilités religieuses et culturelles ont été déjà installés sur la tribune officielle. Une foule nombreuse et joyeuse a pris d'assaut les deux bords de l'avenue Macky Sall qui abrite les festivités dans la ville tricentenaire.

Le Sénégal célèbre ce samedi 4 avril 2026 le 66e anniversaire de son accession à l'indépendance. L'édition 2026 est placée sous le thème : "Les Forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse, Dakar 2026".