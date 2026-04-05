Sénégal: Fête du 4-Avril 2026 - Guédiawaye, hôte du 'défilé régional majeur' de Dakar

A Dakar, le défilé militaire et civil marquant le 66e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, se tient, cette année, à Guédiawaye, dans la banlieue, du fait de la délocalisation, à Thiès (ouest) de la cérémonie officielle présidée par le chef de l'Etat.

Ce "défilé régional majeur" se déroule sur l'axe du BRT, en face de la préfecture, et est exécuté par près de 1 350 militaires et par des civils.

Dès 9 heures, plusieurs riverains se sont massés le long du tracé pour ne rien rater de cette parade, jadis organisée sur le boulevard Mamadou Dia, ex-boulevard de Gaulle, en président du président de la République, des autorités militaires et civiles et des délégations de pays amis invités.

Le défilé a débuté, vers 11 heures, par de passages de civils, notamment d'élèves de plusieurs écoles et instituts de la région de Dakar, arborant de belles uniformes.

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Accompagnés de la fanfare de l'armée, ils battent la cadence sous le regard d'officiels militaires et civils et les acclamations.

Aliou Sèye est ébloui par le spectacle et déclare pour exprimer son bonheur d'assister au défilé dans sa localité.

Présente sur les lieux depuis 9 heures, Astou Sylla se dit également heureuse d'assister à la célébration de l'indépendance du Sénégal. "C'est la fête du Sénégal et, en tant que Sénégalaise, je ne peux qu'être contente", dit-elle dans une sobriété qui contraste avec sa joie.

Le 66e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté est célébrée sur toute l'étendue du territoire national. Il est placé, cette année, sous le thème "Les Forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ Dakar 2026)", que le Sénégal accueille du 31 octobre au 13 novembre prochain.