Soudan: Les attaques se poursuivent contre des installations civiles et de santé

Médecins sans frontières (MSF) dénonce les attaques répétées contre des installations médicales au Soudan. Un drone a visé un hôpital, jeudi 2 avril, dans la localité d'Al-Jabalain, dans l'Etat du Nil Blanc, faisant plus d'une dizaine de victimes dont sept membres du personnel médical.

Cette attaque est attribuée aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). C'est la deuxième attaque contre une installation médicale, en moins d'un mois.

Elle est d'autant plus choquante, s'indigne Amande Bazerolle, cheffe de mission MSF au Soudan, qu'elle s'est produite pendant une campagne de vaccination infantile, dans la région.

« On déplore deux frappes qui ont touché le bloc opératoire et la maternité, deux frappes consécutives qui ont donc détruit les structures et qui ont fait plus de quatorze morts dont du personnel médical qui était présent sur place.

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« Campagne de vaccination en cours »

« De plus, il y a une campagne de vaccination qui est en cours. On déplore évidemment que ce soit sur des structures civiles qu'ont lieu ces attaques et sur des structures de santé. Les deux parties en conflit en sont responsables de toutes ces attaques, notamment celle d'El-Dahein qui a eu lieu le 20 mars, dans le Darfour de l'Est, et qui a fait plus de 70 morts.

« Depuis le début de la guerre, on constate que les structures de santé sont ciblées de manière très fréquente. Aujourd'hui, on voit une accélération des attaques sur des structures et ce sont plus de 70 % des structures de santé qui sont ainsi inopérantes, par défaut de personnel et parce qu'elles ont été partiellement détruites », déplore Amande Bazerolle, cheffe de mission MSF au Soudan.