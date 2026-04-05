Congo-Kinshasa: Imbroglio entre les clubs européens et la Fédération congolaise après la qualification au Mondial 2026

Les internationaux congolais participeront à une cérémonie organisée par le président Félix Tshisekedi, dimanche 5 avril à Kinshasa, pour fêter la qualification des Léopards à la Coupe du monde 2026. Mais ces célébrations nationales ont amorcé une polémique entre la Fécafoot et certains clubs européens comme Lille ou l'Espanyol Barcelone, qui attendaient le retour de leurs joueurs dès ce week-end.

La fête se poursuit en République démocratique du Congo... et la polémique enfle. Après la qualification historique des Léopards à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, dans la nuit du 31 mars au 1er avril contre la Jamaïque (1-0 a.p.), Kinshasa se prépare à accueillir ses héros nationaux dimanche 5 avril pour une célébration organisée par le président congolais Félix Tshisekedi en personne.

Problème : les Championnats nationaux ont officiellement repris ce week-end et plusieurs internationaux congolais n'ont pas été remis à disposition de leurs clubs. Ils sont plusieurs à manquer à l'appel, comme le capitaine des Léopards Chancel Mbemba (Lille) et Arthur Masuaku (RC Lens), qui manqueront le derby du Nord entre les deux clubs ce samedi 4 avril, mais également Charles Pickel (Espanyol Barcelone). Le milieu de terrain du Losc Ngal'ayel Mukau sera lui en revanche bien de la partie au stade Pierre-Mauroy pour le coup d'envoi.

Selon les règlements de la Fifa, les sélections nationales ont l'obligation de libérer leurs joueurs au maximum 48 heures après la fin de leur dernier match lors d'une période de trêve internationale. Mais face à l'absence de son joueur vendredi, le club lillois a été le premier à monter au créneau pour défendre sa position et regretter cette décision de la part de la Fédération congolaise de football.

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« Une jurisprudence très dangereuse pour tous les clubs »

« La Fédération congolaise a décidé de façon unilatérale de bloquer des joueurs jusqu'à lundi alors que les règlements Fifa sont clairs : les joueurs doivent être de retour dans leurs clubs 48 heures après le match. Le joueur aurait dû être à Lille hier (jeudi) en fin d'après midi », a ainsi déclaré le président du Losc Olivier Létang dans un communiqué transmis à L'Équipe et RMC Sport vendredi 3 avril.

L'entraîneur de l'Espanyol Barcelone, Manolo González, a également exprimé son mécontentement sur la situation en conférence de presse, alors que le club catalan affronte le Bétis Séville ce samedi. « Charles Pickel n'a pas été libéré par sa sélection après leur qualification au Mondial. (...) Quand il reviendra, nous prendront les mesure appropriées. C'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé et qui ne dépend pas de moi. Le club a fait ce qu'il devait faire, c'est à dire parler avec la Fédération congolaise et la Fifa », a-t-il expliqué vendredi.

Mais la polémique ne semble pas s'arrêter là, puisque Olivier Létang a également précisé que l'EFC, l'Association européenne des clubs, et le Syndicat des joueurs ont été avisés de la situation. « Le dossier est déjà entre les mains de la discipline de la Fifa car c'est une jurisprudence très dangereuse pour tous les clubs, qui paient les joueurs. Les instances sont très sensibles et ont aussi déjà écrit à la Fédération congolaise », a averti le président lillois.

En attendant d'éventuel sanctions des grandes instances du football, l'arrivée des joueurs est prévue dimanche 5 avril à l'aéroport international de Ndjili. La Fédération a d'ores et déjà demandé aux supporters congolais de se mobiliser pour « réserver à nos vaillants Léopards un accueil à la hauteur de cet exploit remarquable et de l'honneur rendu à la Nation ».