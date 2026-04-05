Congo-Kinshasa: La RDC est une «terre meurtrie», affirme le cardinal Ambongo dans son message pascal

À l'occasion de la fête de Pâques célébrée ce dimanche 5 avril par les catholiques du monde entier, l'influent prélat dresse un sévère constat de la situation de son pays toujours en proie à la violence et aux conflits armés.

En République démocratique du Congo, le cardinal Fridolin Ambongo a livré un message de Pâques à contre-courant de ses prises de parole habituelles lors de son homélie de la Vigile pascale, dans la soirée du samedi 4 avril. Réputé pour son franc-parler, celui-ci s'est cette fois abstenu de toute critique de la gouvernance du pays et de tout commentaire relatif à une question d'actualité.

Dans ce texte qui sera lu ce dimanche à travers l'archidiocèse de Kinshasa et dont RFI s'est procuré une copie, le cardinal dresse toutefois un constat sévère de la situation de son pays. Ce dernier en parle comme d'une terre « meurtrie », en profonde souffrance.

« Rien n'est irréversible »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

S'il s'inquiète de la progression de la violence à Kinshasa où il déplore également une dégradation des infrastructures, ce qui complique davantage encore les conditions de vie des Kinois - se déplacer dans la capitale devient un véritable casse-tête, y compris pour ceux qui soutiennent l'économie nationale -, le cardinal Ambongo dresse un constat tout aussi alarmant pour le reste du pays. Persistance de l'occupation d'une partie du territoire nationale et des conflits armés en RDC, présence de milliers de déplacés vivant dans des conditions précaires, exposition de la jeunesse au désespoir : pour Fridolin Ambongo, ces réalités « blessent gravement la communion nationale ».

Au coeur de ce sombre tableau, son message pascal se veut cependant porteur d'espérance : « Rien n'est irréversible », y affirme-t-il aussi avant d'appeler les Congolais à « faire le choix courageux du dialogue et de la paix ». S'il n'y aborde pas le débat sur la révision de la Constitution, le cardinal y invite enfin ses compatriotes à adhérer sincèrement à l'initiative du Pacte pour la paix et le bien vivre-ensemble, un projet soutenu par les Églises catholique et protestante qu'il présente comme une voie concrète pour restaurer l'unité nationale.