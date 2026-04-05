Madagascar: DJ Natoo - Deux soirées au rythme du mix à la Taverne des Pirates

DJ Natoo enchaîne deux soirées où expérience et maîtrise musicale se rencontrent.

Les 3 et 4 avril, DJ Natoo investit la Taverne des Pirates, un lieu convivial situé à Sainte-Marie, pour deux soirées centrées sur l'ambiance et la maîtrise du mix. Fort d'un parcours construit progressivement, il propose des sets adaptés au public, avec une attention particulière portée à l'évolution de l'atmosphère.

La première soirée, tenue le 3 avril, a déjà donné le ton. Portée par le public saint-marien ouvert et réceptif, composé de locaux et d'étrangers, elle s'est déroulée dans une ambiance maîtrisée, confirmant la capacité du DJ à s'adapter et à capter l'énergie de la salle. Plusieurs titres ont été enchaînés, allant des classiques au rock, jusqu'aux sonorités urbaines. Parmi eux figuraient notamment Manogny de Fafass, Laingilo de Boendy et Rombo de Kouma, intégrés dans un mix varié et structuré.

De son vrai nom Tojonirina Ramparison, DJ Natoo découvre sa vocation en 2009, encore collégien au lycée SFX, lors d'une fête où il observe pour la première fois un DJ en action. Ce moment marque un tournant : au fil des événements, il préfère analyser l'art du mix plutôt que de participer à la fête.

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Entre 2016 et 2017, il débute professionnellement avec des prestations comme The Best Fans et le tournoi GasyFoot. Par la suite, il enchaîne des événements d'envergure. En 2024, il intervient comme jury et DJ officiel au Smatchin Contest DJ, participe au Sômarôho Festival à Nosy Be, ainsi qu'aux festivals Waka Waka à Sambava et Makua à Toamasina. Il assure également des premières parties, notamment pour l'humoriste Amine Radi, et mixe lors de concerts d'artistes comme Franglish, Dadju et Tayc.

En 2025, il se produit à l'international lors du réveillon à Paris, tout en restant actif à Madagascar avec le show de Tiakola, le festival Sômarôho, Tsika Jiaby et Tapolaka Glady. Cette année, il est aussi annoncé aux côtés de Gazo et La Fouine.

Après une première date réussie, DJ Natoo poursuit ce 4 avril avec une seconde soirée où il continuera à proposer une approche basée sur l'écoute du public et la progression musicale.