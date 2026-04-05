Madagascar: Coliseum - Un grand rendez-vous musical du lundi de Pâques

Le 06 avril, le Coliseum d'Antsonjombe accueillera « Revy Be Promax », un concert d'envergure réunissant les figures majeures de la musique tropicale et urbaine malgache.

Dès le lundi de Pâques, la capitale s'apprête à vivre une journée musicale exceptionnelle. Le 06 avril, le Coliseum d'Antsonjombe deviendra le point de ralliement des amateurs de musique avec « Revy Be Promax », un événement porté par Live Prod et pensé comme un grand moment de fête accessible à tous.

Les portes s'ouvriront à partir de 8h30, avec un début des festivités prévu à 10h30. Plus de dix artistes se succéderont sur scène jusqu'en fin d'après-midi, chacun disposant d'environ une heure et demie pour offrir au public des prestations riches et variées. L'objectif est clair : garantir une ambiance continue et immersive, capable de satisfaire les spectateurs venus d'Antananarivo et de ses environs.

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La programmation rassemble des artistes emblématiques de la scène actuelle. Parmi eux, Dadi Love, Lico Kininike, Majesty ou encore Elidiot, reconnus pour leurs rythmes entraînants. Le public pourra également retrouver Ckycky, Douze X 16 avec leur titre phare « Zanaka Jean Paul », ALG, connu pour « Pelazy », ainsi qu'En Ligne, à l'origine du morceau « Nisaraky avao ». La présence d'Annicette et de Wendy Cathalina vient renforcer la diversité de l'affiche en mettant en lumière la scène féminine.

Au-delà des performances musicales, « Revy Be Promax » se veut un événement convivial. Avec le slogan « Lundi de Pâques Goavana - THB Revy Be Promax », les organisateurs affichent clairement leur ambition : proposer un rendez-vous d'exception à la hauteur du plus grand espace événementiel de la capitale. Le choix du Coliseum d'Antsonjombe, reconnu comme l'un des sites les plus vastes pour ce type de manifestation, souligne cette volonté de voir les choses en grand.

Présenté comme un spectacle « hors du commun », autrement dit sans équivalent, « Revy Be Promax » entend marquer les esprits en offrant une expérience musicale intense et fédératrice.