Madagascar: Betongolo - Un voleur de moto pris en flagrant délit

Un homme a été interpellé par la Police nationale hier à Betongolo, alors qu'il tentait de voler une moto près de l'École primaire publique du quartier. L'intervention s'est déroulée vers 4 h 30 du matin, grâce aux renseignements recueillis et aux patrouilles menées par les éléments du Commissariat de la sécurité publique du troisième arrondissement (CSP3).

Lors de son arrestation, les policiers ont également découvert une bicyclette volée en sa possession, preuve qu'il s'était déjà livré à ce type de délit à plusieurs reprises.

Une foule en colère a tenté de s'en prendre à lui avant l'arrivée des Forces de l'ordre. Blessé, il a été conduit immédiatement au commissariat pour une enquête approfondie. Les propriétaires des biens dérobés ont été identifiés et informés afin de déposer plainte.

La lutte contre l'insécurité repose en grande partie sur la coopération avec la population, selon la Police nationale, qui encourage chacun à signaler sans délai tout comportement suspect. Elle affirme qu'aucun crime ne reste éternellement caché et que la vigilance collective demeure une arme efficace contre les actes de délinquance.