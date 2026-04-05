Madagascar: Betongolo - Un voleur de moto pris en flagrant délit

4 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un homme a été interpellé par la Police nationale hier à Betongolo, alors qu'il tentait de voler une moto près de l'École primaire publique du quartier. L'intervention s'est déroulée vers 4 h 30 du matin, grâce aux renseignements recueillis et aux patrouilles menées par les éléments du Commissariat de la sécurité publique du troisième arrondissement (CSP3).

Lors de son arrestation, les policiers ont également découvert une bicyclette volée en sa possession, preuve qu'il s'était déjà livré à ce type de délit à plusieurs reprises.

Une foule en colère a tenté de s'en prendre à lui avant l'arrivée des Forces de l'ordre. Blessé, il a été conduit immédiatement au commissariat pour une enquête approfondie. Les propriétaires des biens dérobés ont été identifiés et informés afin de déposer plainte.

La lutte contre l'insécurité repose en grande partie sur la coopération avec la population, selon la Police nationale, qui encourage chacun à signaler sans délai tout comportement suspect. Elle affirme qu'aucun crime ne reste éternellement caché et que la vigilance collective demeure une arme efficace contre les actes de délinquance.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.