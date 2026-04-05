Madagascar: Pâques à Mahajanga - Cinq cents éléments de la gendarmerie mobilisés

Cinq cents éléments de la Gendarmerie nationale vont couvrir les différents districts des régions Betsiboka, Melaky, Sofia ainsi que Boeny pour renforcer la sécurité durant la fête de Pâques pendant le week-end.

Les forces de défense et de sécurité (FDS) d'Ankarafantsika restent vigilantes durant tout le week-end pascal à Mahajanga. Une forte mobilisation de leurs éléments est déployée dans la province de Mahajanga, qui regroupe les quatre régions.

« Plus de cinq cents éléments de la Gendarmerie nationale, appuyés par la Police nationale et les militaires, vont couvrir les quatre régions de la province de Mahajanga durant la fête pascale. Cette grande mobilisation vise à prévenir les accidents et l'insécurité, afin que Pâques se déroule dans le calme et la sécurité. Nous allons aussi lutter contre les actes de banditisme sur les routes nationales, notamment les barrages de véhicules par des bandits. Les forces de défense et de sécurité seront déployées partout afin de rassurer la population », a déclaré le chef des opérations à Mahajanga, l'officier Ratsiry Hoeny Geortin.

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Dans les stations balnéaires, un dispositif de sécurité sera aussi mis en place. « Les quads et les motos sont interdits de circuler sur les plages pour prévenir les accidents. Les baigneurs et les promeneurs seuls pourront circuler sur la plage. La fin de la baignade est fixée à 17 h. Au-delà de cet horaire, nous allons appliquer les sanctions », a ajouté l'officier de la gendarmerie nationale.

Sensibilisation

L'Agence portuaire maritime et fluviale (APMF), avec l'Agence des transports terrestres (ATT) ainsi que le Centre de surveillance de la pêche (CSP) de Mahajanga, vont coopérer avec les FDS durant cette opération de sécurisation.

De son côté, la Direction régionale des transports et de la météorologie Boeny, avec les forces de l'ordre (police et Gendarmerie nationale), le service des transports urbains au sein de la commune de Mahajanga, l'ATT ainsi que le Centre de sécurité routière et la police municipale, a effectué une action de sensibilisation sur le terrain depuis le début de la semaine.

« Comme chaque année, durant la fête de Pâques, un contrôle mixte est effectué avec les différents responsables concernés, afin de prévenir les accidents », a expliqué le directeur régional des transports Boeny.

Le contrôle des papiers, dont le permis de conduire, l'assurance et la visite technique, ainsi que le port du casque pour les motos et l'alcool au volant, ont été effectués lors de cette opération.