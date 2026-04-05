Madagascar: Sécurité - Trente-trois agents et officiers de police judiciaire opérationnels

4 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

À Mahajanga, trente-trois agents techniques et officiers de police judiciaire du secteur environnemental ont suivi une formation du Bianco axée sur la prévention, la détection et le signalement des faits de corruption.

Dans le cadre de ses actions visant à renforcer la lutte contre la corruption (LCC) dans le secteur de l'environnement, le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) a organisé un atelier de formation ayant réuni trente-trois agents techniques et officiers de police judiciaire (OPJ) de la Direction régionale de l'environnement et du développement durable (DREDD) Boeny ainsi que de Madagascar National Parks (MNP) d'Ankarafantsika, les 25 et 26 mars derniers.

Cette session de formation de renforcement de la lutte contre la corruption s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le Bianco et la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Dans un contexte où la protection de l'environnement constitue une priorité mondiale, cet atelier visait à renforcer les compétences des participants en matière de gouvernance, d'intégrité et de transparence, en vue de promouvoir un développement durable et responsable. Les modules dispensés ont porté sur l'environnement de la LCC, les différentes formes de corruption environnementale, les cadres juridiques applicables, les mécanismes de contrôle, ainsi que les dispositifs de dénonciation accessibles aux agents. Cette initiative s'inscrit dans une démarche proactive visant à promouvoir un environnement de travail intègre, transparent et responsable », a souligné le directeur de la branche territoriale du Bianco à Mahajanga.

Les participants ont pu approfondir leur compréhension des enjeux spécifiques au contexte local grâce à des méthodes participatives, notamment des saynètes, des travaux de groupe et des études de cas concrets. Ces échanges ont également favorisé le partage d'expériences et la valorisation des bonnes pratiques.

Les agents formés disposent désormais de capacités renforcées pour prévenir, détecter et signaler les faits de corruption. Cela permet de contribuer à consolider la confiance du public envers les institutions chargées de la protection de l'environnement.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.