Madagascar: RN2 - Un camion bloque la circulation

4 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

La Route nationale n°2 (RN2), axe stratégique reliant Antananarivo à Toamasina, a de nouveau été paralysée hier au niveau d'Andasibe. Un poids lourd s'est mis en travers de la chaussée, empêchant tout passage dans les deux sens. L'incident a provoqué d'importants embouteillages, avec de longues files de véhicules immobilisés pendant plusieurs heures.

Sur place, les usagers expriment leur exaspération face à cette situation imprévue. « Cela fait déjà plusieurs heures que nous sommes bloqués ici, sans pouvoir avancer ni faire demi-tour », confie un chauffeur de taxi-brousse. « Les passagers commencent à s'impatienter, certains ont des rendez-vous importants ou des correspondances à ne pas manquer. Nous ne savons même pas quand la route sera dégagée », ajoute-t-il.

D'autres voyageurs partagent la même inquiétude. « Je dois absolument rejoindre Antananarivo aujourd'hui (hier = NDLR), mais avec ce blocage, je risque d'arriver très tard », témoigne une passagère. L'impatience monte parmi les automobilistes et passagers qui espèrent une intervention rapide des autorités pour rétablir la circulation et éviter une aggravation de la situation.

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Ce type d'incident, devenu récurrent, souligne, selon plusieurs observateurs, la nécessité de solutions durables. Il rappelle surtout la vulnérabilité de cet axe routier, régulièrement confronté aux accidents et aux pannes en raison de son étroitesse et du trafic dense de poids lourds. Les usagers appellent à des mesures urgentes : amélioration de la signalisation, élargissement de certaines portions et meilleur contrôle du stationnement des véhicules lourds, afin de prévenir de tels blocages à l'avenir.

Face à ces interruptions répétées, les usagers de la RN2 n'espèrent plus seulement une intervention ponctuelle, ils réclament des solutions concrètes et durables pour que cet axe vital cesse d'être synonyme de stress et d'attente interminable.

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