Sénégal: La Semaine nationale de la jeunesse clôturée en apothéose au stade Caroline Faye de Mbour

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé, vendredi, à Mbour (Ouest), la clôture officielle de la Semaine nationale de la jeunesse, en présence de plusieurs autorités administratives et locales, ainsi que les délégations de chaque région, a constaté l'APS.

La cérémonie s'est déroulée en présence d'une foule nombreuse au Stade Caroline Faye de Mbour.

"Je vous le dis avec conviction, vous n'êtes pas (...) les héritiers d'un Sénégal en déclin. Vous êtes les constructeurs d'un Sénégal en mouvement", a lancé Ousmane Sonko à l'endroit des jeunes participants à cette semaine lancée lundi à Thiès par le président Bassirou Diomaye Faye.

"Une jeunesse éveillée, consciente est le socle le plus fiable, le plus sûr pour porter un développement sérieux, endogène et durable", a-t-il poursuivi, saluant la "parfaite organisation" de l'événement.

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Des délégations venues des différentes régions du pays ont défilé devant les autorités, pour exhiber la diversité culturelle de chaque région.

Des distinctions ont été remises aux athlètes qui se sont les plus distinguées lors des compétitions organisées au cours de cette semaine dédiée à la jeunesse.

Des prestations artistiques ont aussi rythmé la fête, avant les discours des officiels clôturant l'événement.

"J'ai été très fier de voir défiler les 14 régions du Sénégal tout à l'heure. C'est le Sénégal. Le Sénégal du nord au sud, de l'est à l'ouest.Toutes ethnies confondues, toutes religions confondues", s'est réjoui le Premier ministre, qui a invité les jeunes à être "les dignes représentants de notre identité".

"La Semaine nationale au rythme de l'olympisme", est le thème de ce rendez-vous annuel qui a été interrompu depuis plusieurs années. "Un thème qui n'est pas un habillage rhétorique", a commenté Ousmane Sonko.

Selon le chef du gouvernement , ce thème "est une exigence puisque l'olympisme, dans sa vérité profonde n'est pas une célébration de la victoire, c'est une civilisation de l'effort".