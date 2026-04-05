Sénégal: Tambacounda - 26 femmes formées aux techniques de transformation des fruits et légumes locaux

Tambacounda — L'Agence de développement local (ADL) en partenariat avec Catalys+, a organisé du 24 mars au 03 avril, une session de formation en transformation des fruits et légumes au profit de vingt- six femmes issues de différents groupements féminins de la région de Tambacounda (est).

"Ces femmes ont été formées sur tout ce qui est bonne pratique de fabrication, d'hygiène et de conservation", a déclaré Mariama Cissokho Kanté, responsable formation à l'Agence de développement local.

Elle est également cheffe de projet formation professionnelle, entrepreneuriat, insertion et accès aux financements et microfinance à l'Agence de développement local de Tambacounda.

Mme Kanté s'exprimait lors de la cérémonie de clôture de cette session de formation de neuf jours, présidée par le préfet du département de Tambacounda, Alioune Badara Mbengue.

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Cette formation vise à valoriser les ressources agricoles de la région et à rendre les femmes et les jeunes plus autonomes économiquement, a fait savoir Mme Kanté.

La session vise aussi à lutter contre les pertes post récoltes à travers un renforcement de capacités techniques et entrepreneuriales des femmes en matière de transformation des fruits et légumes (jus, sirops, nectars et confitures, a-t-elle poursuivi.

En marge de cette cérémonie qui a pris fin par une remise d'attestations aux vingt-six participantes, l'Agence de développement local a promis de leur accompagner vers la mise en place de Petites et moyennes entreprises.

Les femmes transformatrices ont salué la qualité de la formation qui leur a permis de comprendre les techniques de fabrication, d'hygiène et de conservation des produits.

Elles ont plaidé pour un accès plus facile au FRA, une autorisation de fabrication et de mise en vente.