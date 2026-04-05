Sénégal: Louga - Moubarack Lô prône la transmission de l'héritage de la bataille de Niomré aux jeunes générations

Louga — Le maire de la commune de Niomré (Louga, nord), Moubarack Lô, a plaidé pour la valorisation et la transmission aux jeunes générations de l'histoire de la bataille de Niomré (1858), érigée en symbole de résistance du Ndiambour face à la conquête coloniale française.

"Nos ancêtres ont opposé une résistance farouche à une armée pourtant largement supérieure en nombre et en moyens", a-t-il déclaré, évoquant notamment une mobilisation de près de 3 000 soldats des troupes coloniales.

S'exprimant en marge d'une activité culturelle consacrée à cette page de l'histoire, en prélude du défilé du 4 avril, l'édile a décrit Niomré comme "une ville historique marquée par des valeurs de foi, de courage et de solidarité". héritées de ses figures religieuses et de ses populations.

Il a rappelé que la localité, fondée au XVIIIe siècle par Matar Nare Lô, s'inscrit dans une lignée religieuse remontant à Serigne Oumar Ndame Lô, considéré comme le premier Grand Serigne de Louga au XVIIe siècle.

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Selon lui, cette profondeur historique confère à Niomré une "identité singulière, portée par une tradition religieuse forte et une succession de guides spirituels ayant façonné son histoire".

Revenant sur les origines de la bataille, Moubarack Lô a expliqué qu'elle trouve son fondement dans le refus des autorités religieuses de Niomré de livrer le jeune Sidiya Diop, fils de la Linguère Ndatté Yalla, confié à leur protection.

"Ce refus, fondé sur le principe selon lequel un dépôt ne peut être remis qu'à celui qui l'a confié, a conduit à un affrontement avec les troupes coloniales", a-t-il souligné.

"Malgré les moyens importants déployés, les forces coloniales ont été confrontées à une forte résistance des populations locales, illustrant leur détermination et leur attachement à leurs valeurs", a-t-il ajouté.

Le maire a toutefois relevé que cette confrontation a entraîné de lourdes conséquences, notamment la destruction du village et le déplacement de nombreuses populations vers le Sine, le Saloum, le Baol et la Gambie.

Estimant que cette mémoire constitue un "socle identitaire majeur", Moubarack Lô a annoncé des initiatives visant à la documenter et à la transmettre, à travers des supports pédagogiques destinés aux élèves et l'organisation d'activités de sensibilisation.

Il a également fait part de la tenue prochaine d'une journée nationale dédiée à l'histoire de Niomré, après la Tabaski, avec l'ambition de mobiliser les autorités publiques et les acteurs culturels autour de cette mémoire.

"Nous avons saisi le président de la République, le Premier ministre et le ministre de la Culture pour accompagner cette initiative", a-t-il indiqué, évoquant aussi un projet de représentation théâtrale au Grand Théâtre national.

Considérée comme un épisode majeur de la résistance dans le nord du Sénégal, la bataille de Niomré s'inscrit dans la lignée des luttes du XIXe siècle contre la pénétration coloniale française.