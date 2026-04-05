Sénégal: Kaolack - La retraite au flambeau, une flamme qui symbolise l'espoir et les forces vives de la nation (gouverneur)

Kaolack — Les jeunes et les militaires sont porteurs d'une flamme qui symbolise l'espoir et les forces vives de la nation, a fait valoir le gouverneur de la région de Kaolack (centre), Mouhamadou Moctar Watt.

Le chef de l'exécutif régional participait vendredi à la retraite au flambeau, un moment fort, plein de solennité, organisée la veille de la célébration du 66e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, prévue samedi sur l'étendue du territoire nationale, avec pour thème : "Les forces de défense et de sécurité, partenaires de Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026".

"Ces jeunes et ces militaires sont porteurs d'une flamme qui vit, une flamme qui symbolise les forces vives de la nation. Une flamme qui est symbole d'espoir, qui nous rappelle que l'avenir ne peut pas se bâtir sans l'implication de la jeunesse", a-t-il affirmé.

Des militaires, paramilitaires et civils, dans une procession rythmée par des chansons militaires, ainsi que des envolées lyriques au son des percussions des acteurs culturels et de la fanfare des forces armées basée au camp Sémou Djimith Diouf de Kaolack, parcourant différentes artères de la capitale du Saloum, dans une parfaite symbiose, ont donné aux citoyens un avant-gout de ce qui va être le défilé du 4 avril.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mouhamadou Moctar Watt, qui avait à ses côtés le colonel Massamba Thiam, commandant la zone militaire numéro 3, le maire de la commune de Kaolack, a soutenu que le défilé du 4 avril est une fête nationale dédiée aux forces de défense et de sécurité (FDS) et à la jeunesse.

"Voilà pourquoi, à l'occasion de la retraite au flambeau, les deux composantes de notre nation ont défilé côte à côte, en symbiose. C'est une façon pour nous de créer une certaine ambiance et d'aller au contact des populations, au plus profond des quartiers pour que ceux-là sentent qu'on est à la veille de la fête la plus importante du calendrier républicain", a dit M. Watt.

Il a demandé à l'ensemble de Kaolack à la mobilisation, le jour de la célébration de l'indépendance de Sénégal, derrière les forces de défense et de sécurité pour donner un cachet populaire à cette importante fête.