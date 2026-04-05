Sénégal: Bassirou Diomaye est arrivé cet après-midi à Thiès, la veille du défilé

4 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye est arrivé cet après-midi à Thiès, pour la célébration de la fête nationale de l'indépendance, délocalisée, cette année, dans la cité du rail.

Le chef de l'État a été d'abord accueilli par le maire de la commune de Thiès ouest Mamadou Djité, avant d'arriver à la hauteur de la station Shell où l'attendait le maire de la ville Babacar Diop.

Les deux hommes ont marché côte à côte sur l'avenue Caen devant abriter le défilé du 4 avril, acclamés par une foule venue à l'accueil.

Le chef de l'État s'est ensuite rendu à la gouvernance de Thiès où il prend ses quartiers.

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Aux environs de 20 heures, il est allé rendre visite à Serigne Mounirou Ndiéguène, le khalife de Keur Mame Elhadji, un foyer religieux de Thiès.

Bassirou Diomaye Faye présidera, samedi, le défilé du 4 avril qui se déroulera sur cette artère principale de la ville, qui a reçu un coup de neuf, dans le cadre des préparatifs de la fête.

La célébration du 66-ème anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale a pour thème "Forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026", en référence à la première compétition olympique sur le continent, que le pays abritera du 30 octobre au 13 novembre prochains.

Thiès sert de test pour le "Programme Indépendance", initié par le président de la République, comme un moyen de moderniser les capitales régionales, en y délocalisant la célébration de la fête nationale de l'indépendance.

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