Afrique: Surveillance de l'ingérence de l'industrie du Tabac - La Côte d'Ivoire classée 9e sur 20 pays

La Côte d'Ivoire occupe la neuvième place sur vingt pays et les vingt neuvièmes au plan mondial concernant la surveillance en matière de l'ingérence de l'industrie du Tabac 2025.

Un bon élève en matière de lutte contre le tabagisme, ce grâce à la parfaite collaboration qui existe entre la société civile et le ministère de la Santé, de l'hygiène et de la couverture maladie universelle. L'information a été livrée à l'occasion du lancement du rapport de l'indice d'ingérence de l'industrie du tabac, le vendredi 3 avril 2026 au siège du bureau pays de l'Oms à Abidjan.

La position de la Côte d'Ivoire est justifiée par plusieurs actions. Notamment, ces cinq dernières années, aucune activité de Responsabilité sociétale des entreprises (Rse) menée par des firmes de tabac n'a été rapportée ; le gouvernement ivoirien sans tenir compte des propositions relatives à la fiscalité du tabac faites par des firmes de tabac, a augmenté les taxes de 49 % à 70 %....

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À côté de ces efforts, beaucoup restent à faire si la Côte d'Ivoire veut occuper la première place. Prenant la parole à cet atelier Tall Lacina, Coordonnateur général du Comité/ Club Unesco Universitaire pour la lutte contre la drogue et les autres pandémies (Clucod) a cité entre autres : la non-application des lois en faveur de la lutte après leur adoption. « Le décret sur le conditionnement, adopté en 2022 et dont la mise en vigueur était prévue six mois après, ne l'est pas encore à cette date » a-t-il laissé entendre.

Comme recommandation, la société civile propose la création d'un comité interministériel dans lequel siégera la société civile pour un meilleur suivi des interactions entre les pouvoirs publics et l'industrie du tabac ; les autorités doivent s'engager activement pour introduire des dispositions juridiques relatives à la mise en oeuvre de l'article 5.3 et ses directives...

Intervenant à cet atelier via internet, M.Deowan Mohee a au nom de African tobacco control alliance (Acta) a apprécié les efforts faits dans les pays africains. Toutefois, il a proposé des stratégies pour une meilleure surveillance afin d'améliorer la santé publique pour les populations. Ce sont entre-autres : l'implication des médias ; le renforcement des capacités (tant au sein de la société civile que des gouvernements) ; le suivi de la mise en oeuvre des politiques ; la protection des politiques contre les intérêts de l'industrie du tabac...