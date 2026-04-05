Cote d'Ivoire: Bondoukou - Une grande rencontre des jeunes cadres du Zanzan annoncée pour le 17 avril prochain

Réunis à la salle des fêtes de la mairie de Bondoukou, le vendredi 3 avril 2026, des jeunes cadres de la région du Zanzan ont annoncé un événement. « Le Rendez-vous des jeunes cadres du Zanzan » prévu pour le vendredi 17 avril 2026 à Bondoukou.

Une initiative qui vise à créer un cadre permanent de concertation pour les jeunes cadres de la région, selon le Dr Adjoumani Guy Arnaud Président du comité d'organisation (Pco). Mieux, la rencontre a pour objectif de promouvoir une gouvernance solidaire et un développement harmonieux du Zanzan. Autour du thème « Cohésion, engagement et développement inclusif », il s'agira de mutualiser les compétences des jeunes cadres et des leaders d'opinion afin de répondre efficacement aux besoins de nos populations.

À écouter, le conférencier du jour, l'initiative n'est pas pour diviser, mais pour rassembler autour d'un idéal commun : le développement du District du Zanzan. « Nous voulons suivre les pas de nos aînés et consolider ce qu'ils ont bâti. Cette rencontre est une occasion unique pour échanger nos expériences et proposer des solutions concrètes aux défis de nos régions. » a expliqué le Pco. Qui était entouré de plusieurs présidents de jeunesse. Notamment, celui du Rhdp, de la jeunesse Communale et de la jeunesse Lobi du Gontougo.

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Pour ces jeunes leaders, cette plateforme d'échange illustre leur volonté de devenir un moteur de développement durable et inclusif, en renforçant la solidarité, la bonne gouvernance et l'engagement citoyen dans le Zanzan.

Ils ont par ailleurs indiqué que toutes les composantes du district du Zanzan, qui comprend les régions de Bondoukou et du Bounkani, sont de facto membres de ce rendez-vous. Aussi, leur présence à toutes les activités du concept est vivement souhaitée afin de garantir une représentativité totale et un impact réel sur le développement régional. Notons que l'événement est placé sous le haut patronage de Kobenan Kouassi Adjoumani, Ministre d'État et Conseiller spécial à la présidence de la République, sous la présidence de Kouadio Grongbo André, préfet de Région du Gontougo, et le parrainage de Hien Philippe, Président du Conseil Régional du Bounkani. Une note reçue du service de communication.