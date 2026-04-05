Cote d'Ivoire: Festival 'Wèl Felguessi Katana' - La 3e édition ouverte à Ferkessédougou

4 Avril 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par serges n'guessant

Le Centre polyvalent de la ville de Ferkessédougou s'est mué en un véritable sanctuaire de célébration des us et coutumes de la culture Niarafolo. C'était le 2 avril dernier, à l'occasion de l'ouverture officielle du festival « Wél Felguessi Katana ».

Au programme de cette 3e édition figurent des concours de danses traditionnelles, des ateliers de formation et de transmission, ainsi que des tables rondes portant sur la thématique centrale : « Sauvegarde et promotion des us et coutumes en pays Niarafolo ».

Le clou de l'événement sera un concert géant avec, en tête d'affiche, la diva malienne Nahawa Doumbia.

La Fondation Am'clot, avec l'appui technique du Centre national des arts et de la culture (CNAC), entend faire de ce festival une plateforme majeure de valorisation, voire de pérennisation du riche patrimoine culturel de la région du Tchologo.

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Placée sous le haut patronage du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et sous l'égide du ministère de la Culture et de la Francophonie, cette 3e édition bat le rappel des fils et filles de la région pour un rendez-vous culturel de grande envergure.

C'est dans une ambiance carnavalesque, en présence de populations sorties nombreuses pour répondre à l'appel des organisateurs, que le coup d'envoi de cette grande communion fraternelle a été donné. Ce festival connaîtra son apothéose le 6 avril prochain.

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