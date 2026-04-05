Cote d'Ivoire: Paquinou 2026 - Les sapeurs-pompiers aux côtés des populations

4 Avril 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par FRANCK YEO

Pour permettre aux populations de célébrer la fête de pâques dans des conditions idoines, le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm) a pris des dispositions, en déployant des équipes en repositionnement sur les axes stratégiques et les zones à forte influence.

A cette occasion, des engins prépositionnés au poste de péage d'Attinguié ; à la hauteur du péage autoroute Abidjan-Grand-Bassam ; le péage de Djebonoua et carrefour Bamoro ; au carrefour Jacqueville (Songon Dagbé) ; autoroute du Nord Pk180 échangeur Lomo-Sud ; route Napié et le Pk 103.

Par ailleurs, le Groupement des sapeurs-pompiers militaires invite les usagers de la route à ne pas transformer leur voyage en course. « Arriver tard vaut mieux que de ne pas arriver du tout », conseillent les agents du feu.

C'est pourquoi ils conseillent une pause de 15 minutes toutes les deux heures de conduite.

En cas de difficulté, les usagers de la routes et toutes autres personnes peuvent appeler à travers « Alerte pompier » téléchargeable gratuitement sur App Store et Play store

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