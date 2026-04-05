Cote d'Ivoire: Exercice militaire 'Touraco 2026' - Le pays et la France renforcent leur coopération sécuritaire

Les Forces Armées de Côte d'Ivoire, en collaboration avec les armées françaises, lanceront un important exercice militaire conjoint baptisé « Touraco 2026 », du 7 avril au 15 mai 2026. L'annonce a été faite à travers un communiqué officiel de l'État-Major Général des Armées, signé par le Général de Corps d'Armée Lassina Doumbia. Ce communiqué en date du 3 avril 2026 marque ainsi le coup d'envoi d'une initiative stratégique majeure pour la défense ivoirienne et la stabilité régionale.

Cet exercice d'envergure se déroulera simultanément dans plusieurs localités stratégiques du pays, notamment à Abidjan, Assinie, Bouaké, Gagnoa, Sassandra et Yamoussoukro. Il s'inscrit dans le cadre du partenariat militaire opérationnel entre la Côte d'Ivoire et la France, visant à consolider les capacités de défense et d'intervention des forces engagées.

Selon le communiqué, « Touraco 2026 » mettra l'accent sur des opérations à dominante aérienne et terrestre. Cette manoeuvre s'intègre dans le programme de préparation et d'entraînement de l'Armée de l'Air ivoirienne, avec pour objectif principal le renforcement des capacités opérationnelles des forces. Elle permettra également d'améliorer l'interopérabilité entre les unités ivoiriennes et françaises, un enjeu crucial face aux défis sécuritaires contemporains dans la sous-région.

Durant cette période, des moyens militaires importants seront déployés, incluant des équipements terrestres et aériens. Des mouvements de troupes, de véhicules militaires et d'aéronefs sont à prévoir, aussi bien de jour que de nuit. Ces activités pourraient entraîner des nuisances sonores, notamment dans les zones concernées par les opérations.

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Conscient des éventuels désagréments que ces exercices pourraient occasionner, l'État-Major Général des Armées a tenu à adresser ses excuses aux populations. Il rassure toutefois que toutes les dispositions nécessaires seront prises afin de limiter les impacts sur le quotidien des habitants et garantir leur sécurité.

Au-delà de son aspect opérationnel, « Touraco 2026 » illustre la solidité de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la France. Dans un contexte régional marqué par des enjeux sécuritaires complexes, ce type d'exercice apparaît comme un levier essentiel pour renforcer la préparation des forces et assurer une réponse efficace face aux menaces.