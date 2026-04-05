Sénégal: L'Institut Pasteur de Dakar met au point le premier test de diagnostic rapide de la rougeole (officiel)

Dakar — L'Institut Pasteur de Dakar (IPD) a mis au point le premier test de diagnostic rapide de la rougeole, dénommé "SURUA Measles IgM", une innovation qui vient en réponse aux importants défis de diagnostic en santé publique, a-t-on appris de source officielle.

"L'IPD annonce la mise au point du tout premier test de diagnostic rapide de la rougeole, une innovation majeure portée avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique et des partenaires internationaux. Le test SURUA Measles IgM, développé par l'IPD, répond à des défis diagnostiques majeurs en santé publique", indique notamment un communiqué rendu public vendredi.

D'après le document, ce tte découverte offre une solution "simple, rapide et évolutive" pour le diagnostic des cas au point de soins, à partir de sang capillaire ou de sérum.

"En renforçant la surveillance, ce test permettra une détection et une réponse plus rapides aux épidémies, des interventions de santé publique plus précises et plus rentables, grâce à des campagnes de vaccination mieux ciblées pour combler les lacunes de couverture" et une "réduction de la transmission, de la mortalité et des séquelles liées à la rougeole", souligne le texte.

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Cette solution innovante développée par l'IPD est le résultat d'une évaluation indépendante concluante menée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ayant permis au test SURUA Measles IgM de "franchir une étape historique" en devenant le premier test rapide recommandé pour une utilisation au sein du Réseau mondial de laboratoires pour la rougeole et la rubéole (GMRLN).

"Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et l'Institut Pasteur de Dakar ont déployé ce test dans le cadre d'une étude clinique prospective multicentrique nationale, couvrant six districts sanitaires et plus de trente structures de santé au Sénégal", lit-on dans le communiqué, qui annonce, en parallèle, des évaluations dans au moins quatre autres pays.

"Ces études permettront de générer des données essentielles sur l'impact d'une mise en oeuvre à grande échelle, notamment entre les mains des agents de santé communautaires en première ligne dans la lutte pour le contrôle et l'élimination de la rougeole", fait observer l'IPD.

La mise au point du premier test de diagnostic rapide de la rougeole intervient alors que cette maladie cause par un virus très contagieux connaît une recrudescence dans plusieurs pays, exacerbée par la baisse des financements internationaux et la méfiance envers la vaccination.

Au Sénégal quelque 449 cas de rougeole ont été dénombrés dans 33 districts sanitaires du pays en 2024, d'après les données de la direction de la prévention du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

Le test de diagnostic rapide "SURUA Measles IgM" permet ainsi une détection rapide et fiable de la rougeole, souvent confondue avec d'autres infections infantiles, ainsi que la prise en charge précoce afin de limiter la propagation.