Sénégal: Décès de Cheikh Bara Gueye, maire de la commune de Darou Nahim (proche)

4 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mbacké — Le maire de Darou Nahim, dans le département de Mbacké, (Diourbel, centre) Cheikh Bara Gueye, est décédé samedi à Dakar, dans une clinique, des suites d'une longue maladie, a appris l'APS de ses collaborateurs.

"Nous venons de perdre un homme exceptionnel, au grand coeur, mais surtout un travailleur", a déclaré à l'APS l'adjoint au maire de Darou Nahim, Abdou Lahat Mbacké.

Selon lui, le défunt a consacré une grande partie de sa vie à bâtir sa commune, à laquelle "il était profondément attaché".

Abdou Lahat Mbacké a également témoigné que le disparu était un fidèle talibé mouride qui, de son vivant, s'est distingué par son amour indéfectible pour Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur du Mouridisme.

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