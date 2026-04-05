Sénégal: Décès de Cheikh Bara Gueye, maire de la commune de Darou Nahim (proche)

Mbacké — Le maire de Darou Nahim, dans le département de Mbacké, (Diourbel, centre) Cheikh Bara Gueye, est décédé samedi à Dakar, dans une clinique, des suites d'une longue maladie, a appris l'APS de ses collaborateurs.

"Nous venons de perdre un homme exceptionnel, au grand coeur, mais surtout un travailleur", a déclaré à l'APS l'adjoint au maire de Darou Nahim, Abdou Lahat Mbacké.

Selon lui, le défunt a consacré une grande partie de sa vie à bâtir sa commune, à laquelle "il était profondément attaché".

Abdou Lahat Mbacké a également témoigné que le disparu était un fidèle talibé mouride qui, de son vivant, s'est distingué par son amour indéfectible pour Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur du Mouridisme.