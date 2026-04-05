Sénégal: Nyassia connait une amélioration notable de la situation sécuritaire (sous-préfet)

Dialang (Nyassia) — Le sous-préfet de l'arrondissement de Nyassia (Ziguinchor, sud), Moussa Aly Ba, a souligné, samedi, une amélioration "notable" de la situation sécuritaire dans sa circonscription, marquée par le renforcement des dispositifs de défense et de sécurité et le retour progressif des populations déplacées.

"L'arrondissement de Nyassia retrouve progressivement un nouveau visage", a déclaré Moussa Aly Ba, lors de la célébration de la fête de l'indépendance à Dialang, un village de la commune de Nyassia.

Il a appelé les populations à davantage de vigilance et de civisme dans un contexte sous-régional marqué par des menaces sécuritaires.

Le sous-préfet a, par ailleurs, salué le "professionnalisme et le dévouement" des forces de défense et de sécurité dans la préservation de la paix.

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L'autorité administrative a insisté sur la nécessité de consolider ces acquis à travers l'engagement des populations, notamment des jeunes qui sont invités à s'impliquer davantage dans l'éducation, la formation et les activités socioéconomiques.

Moussa Aly Ba a également évoqué des actions de développement en cours, notamment l'électrification de villages, la réhabilitation de pistes rurales, la relance des activités agricoles ainsi que des projets d'accès à l'eau potable et d'assainissement.

"Ces initiatives contribuent à la stabilisation durable de la zone et à l'amélioration des conditions de vie des populations, fondées sur l'unité, le patriotisme et l'engagement collectif", a-t-il dit.