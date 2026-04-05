Sénégal: Kaolack - Le commandant de la zone militaire numéro 3 tire un bilan 'très satisfaisant' de l'organisation du défilé

4 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — Le colonel Massamba Thiam, commandant la Zone militaire numéro 3, a tiré un bilan "très satisfaisant" de l'organisation du défilé du 4 avril célébrant le 66e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale.

La Zone militaire numéro 3 couvre les régions administratives de Fatick, Kaffrine et Kaolack.

"La belle prestation à Kaolack ainsi que les échos que j'ai reçus de Kaffrine et Fatick et des chefs-lieux de département, d'arrondissement et de certaines communes me permettent de tirer un bilan très satisfaisant de cette organisation, en attendant de tenir des réunions d'évaluation et, au besoin, d'améliorer pour les éditions futures", a-t-il notamment assuré.

"Ce résultat est le fruit d'un travail collectif et bien coordonné de l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation, notamment les autorités administratives, les force de défense et de sécurité (FDS), les autorités territoriales notamment les maires, les établissements scolaires, les mouvements associatifs et de jeunesse ainsi que la population qui est venue massivement assister à ce défilé", a-t-il dit.

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Il a assuré que Kaolack a relevé le défi de l'innovation, en délocalisant le défilé de son emplacement habituel au carrefour entre la route nationale numéro 1 et l'avenue El Hadji Abdoulaye Niass. "Cet endroit est le coeur de Kaolack, comme pour symboliser la position de Kaolack dans le Sénégal", a indiqué le colonel Thiam.

Evoquant le thème de de l'édition 2026 de la célébration de l'indépendance du Sénégal, "Les forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeu Olympiques de la jeunesse Dakar 2026", l'officier des forces armées explique qu'il s'agit de se mobiliser pour faire de cet évènement mondial une "réussite particulière".

De son côté, le maire de la commune de Kaolack, Serigne Mboup a insisté sur les valeurs de liberté, de dignité et de courage incarnées à travers le défilé du 4 avril. "Il s'agit d'un peuple, avec toutes ses composantes, militaires et civils, qui marche debout, la tête haute", a dit M. Mboup.

"Nous rendons hommage à nos héros de l'indépendance mais aussi à nos forces de défense et de sécurité qui oeuvrent toujours pour la paix, la justice et la stabilité de notre nation", a lancé l'élu territorial, estimant que "l'indépendance se traduit par le travail, la discipline, la solidarité et le développement de notre ville".

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