Congo-Kinshasa: Plusieurs habitations et écoles détruites par la pluie à Bikoro

Un vent violent accompagné d'une forte pluie a détruit plusieurs habitations et écoles aux villages Nkoso 1 et Nkoso 2, dans le groupement Besongo, territoire de Bikoro, province de l'Équateur. Ces deux villages sont sinistrés et ont besoin d'une assistance humanitaire pour soulager les victimes de cette catastrophe naturelle, a alerté vendredi 3 avril la société civile locale.

Au cours de cette semaine, la pluie a endeuillé plusieurs ménages vivant sur la rive droite du lac Ntomba. Selon les experts de la société civile de l'Équateur, de nombreuses familles ont tout perdu. Elles sont restées sans abri et vivent à la belle étoile. Les toitures des habitations ont été emportées par la pluie torrentielle qui s'est abattue sur les villages de Nkoso 1 et Nkoso 2.

D'après les mêmes sources, les écoles construites par l'ONG OXFAM sont endommagées, laissant dans la détresse des élèves. Ces derniers ne savent où se rendre pour poursuivre leurs études afin de terminer l'année scolaire. Il en est de même pour les centres de santé, qui sont détruits et ne peuvent plus recevoir les malades, confirme le Panel des experts de la société civile de l'Équateur (PESOCIVEQ). Les églises aussi ont été dévastées par cette tempête.

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De tous ces dégâts matériels, le Panel rapporte qu'aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. Cependant, il note par ailleurs que la situation humanitaire est extrêmement préoccupante ; vu l'ampleur des dégâts causés.

C'est ainsi que le PESOCIVEQ lance un cri d'alarme pressant à l'attention des autorités tant provinciales que nationales ainsi qu'aux partenaires, pour une assistance humanitaire d'urgence afin de préserver la vie des sinistrés.