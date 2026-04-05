Congo-Kinshasa: Indignation des usagers face à la dégradation l'avenue de l'Université à Kinshasa

L'avenue de l'Université, sur le tronçon reliant le Rond-point Ngaba à l'intendance générale de l'Université de Kinshasa, se trouve dans un état préoccupant. Une grande partie de la route est parsemée de nids-de-poule, tandis que les travaux de réhabilitation entamés sur une autre portion avancent en dents de scie.

Les usagers, contactés par Radio Okapi samedi 4 avril 2026, s'interrogent de plus en plus sur la fin de ce calvaire.

Ce tronçon est essentiel, car il relie les habitants des quartiers périphériques à l'Université de Kinshasa et au Rond-point Ngaba. La circulation y est difficile, transformant le trajet en véritable parcours du combattant.

Les travaux inachevés entraînent des conséquences visibles : embouteillages et hausse du prix du transport en commun. Plus d'une année s'est déjà écoulée, et les travaux avancent très lentement, suscitant mécontentement et indignation parmi les usagers.

Ces derniers lancent un appel pressant aux autorités compétentes pour une solution rapide, afin de faciliter la circulation sur ce tronçon très fréquenté.