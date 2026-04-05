Afrique Centrale: Kinshasa-Brazzaville - Vers un renforcement de la coopération sécuritaire pour mieux contrôler les frontières

La République démocratique du Congo (RDC) et la République du Congo ont décidé de renforcer leur coopération en matière de sécurité. Une volonté commune qui s'est matérialisée vendredi 3 avril à Kinshasa, à travers des échanges entre les ministres de la Défense des deux pays, dans le but de consolider les partenariats militaires et de faire face aux défis sécuritaires partagés.

Le ministre la Défense de la RDC, Guy Kabombo Muadiamvita, et son homologue du Congo-Brazzaville, Charles Richard Mondjo, ont conduit ces discussions qui s'inscrivent dans une dynamique de rapprochement entre les deux États voisins.

Sécurisation des frontières

Selon une dépêche du ministère de le Défense de la RDC partagée sur son compte X, les échanges ont principalement porté sur le renforcement de la sécurité aux frontières fluviales et terrestres. Une attention particulière est accordée à la lutte contre les traversées frauduleuses, un phénomène récurrent dans cette zone marquée par une forte mobilité entre les deux capitales séparées par le fleuve Congo.

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Cette coopération vise à améliorer le contrôle des flux transfrontaliers et à prévenir diverses formes d'activités illicites.

Au-delà des aspects opérationnels, Kinshasa et Brazzaville entendent également renforcer leur coordination face aux défis sécuritaires communs de la sous-région. Les deux parties prévoient des séances de travail avec des experts sectoriels afin d'approfondir le partage d'expériences et d'harmoniser les approches.

Selon Guy Kabombo, cette initiative s'inscrit dans une volonté politique claire de consolider la coopération militaire entre deux pays liés par des relations historiques et géographiques étroites.

Un atelier réunissant les experts des deux Congo est également annoncé, dans la continuité des travaux entamés en février dernier à Brazzaville. Ces assises devraient permettre de poser les bases d'un cadre de collaboration plus structuré et durable.