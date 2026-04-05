Congo-Kinshasa: Plus de 1 500 miliciens Maï-Maï déposent les armes et s'engagent pour la paix au Maniema

1 542 anciens miliciens Maï-Maï ont accepté de déposer les armes pour réintégrer la vie civile dans la province du Maniema. Cette démarche s'inscrit dans le cadre Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, (P-DDRCS).

Un désarmement massif à Lokando

L'opération a débuté mercredi dernier dans le village de Lokando, situé en territoire de Kailo. Au total, ce sont 1 542 combattants qui ont été identifiés et ont accepté de remettre leurs armes aux autorités. Parmi eux figurent 1 115 hommes, 427 femmes et 41 enfants qui étaient associés aux forces et groupes armés.

L'ambiance sur place était empreinte de chants et d'espoir, témoignant du soulagement de ces hommes et femmes prêts à tourner la page de la violence.

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« C'est suite à l'appel du Chef de l'État que nous déposons les armes. Que chacun s'empresse de le faire afin de construire le pays dans la paix », a confié l'un des ex-combattants lors de la cérémonie.

Une opération placée sous le signe de la paix

Placée sous la supervision de la coordinatrice nationale adjointe du P-DDRCS, cette initiative vise à contribuer à la paix durable et à la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo.

L'opération s'est déroulée dans une ambiance marquée par des chants et une forte adhésion des participants, témoignant de leur volonté de tourner la page des conflits armés.

Les responsables du P-DDRCS ont assuré que les personnes engagées dans ce processus bénéficieront d'un accompagnement pour leur réinsertion et leur réintégration sociale et économique, dans le respect de leur dignité et avec des perspectives d'avenir durables.

De leur côté, les autorités locales ont exprimé le souhait de voir cette opération s'étendre à d'autres territoires où se trouvent encore des ex-combattants, afin de renforcer les efforts de pacification et de consolidation de la paix dans la région.