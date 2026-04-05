Sénégal: 66 ans d'indépendance - Le Roi Charles III réaffirme sa détermination à renforcer leur coopération avec le pays

4 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama DIEME

Le Roi d'Angleterre Charles III a réaffirmé samedi sa détermination à oeuvrer au renforcement d'une coopération encore plus étroite dans les années à venir entre son royaume et le Sénégal. Il s'exprimait à travers un communiqué publié à l'occasion des 66 ans d'indépendance du pays.

À l'occasion des 66 ans d'indépendance du Sénégal, le Roi Charles III a adressé ses félicitations au Président Bassirou Diomaye Faye, saluant l'amitié et les liens entre les deux pays.

« A l'occasion de votre Fête de l'Indépendance, mon épouse et moi-même transmettons à Son Excellence, et à tous les citoyens de la République du Sénégal, nos chaleureuses félicitations et nos meilleurs voeux », a-t-il écrit dans un communiqué rendu public samedi par l'Ambassade du Royaume-Uni à Dakar.

D'après le Roi Charles, ce jour constitue une occasion privilégiée de célébrer l'amitié durable qui unit les deux nations. « Je me félicite vivement de la solidité de nos relations bilatérales et réaffirme ma détermination à oeuvrer au renforcement d'une coopération encore plus étroite dans les années à venir », a-t-il dit.

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Devant les défis communs auxquels les deux États font face actuellement, en particulier ceux liés au climat et à la préservation de notre environnement naturel, le Roi Charles III affirme qu'il a « bon espoir » que les pays sauront poursuivre. Et aussi de renforcer leur coopération en vue de solutions dans la poursuite de solutions significatives et durables.

« Mon épouse et moi-même vous adressons, ainsi qu'à l'ensemble du peuple sénégalais, nos salutations les plus distinguées, accompagnées de nos voeux sincères de paix, de prospérité et de bien-être pour l'année à venir », a-t-il dit.

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