Sénégal: CNTS - La sécurité du sang au pays pleinement garantie

Le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) informe que la sécurité du sang au Sénégal demeure pleinement garantie. L'annonce a été faite à travers un communiqué rendu public vendredi.

Le Centre national de transfusion sanguine (CNTS), à la suite de l'interpellation d'un médecin en service au sein de l'institution, dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours, rappelle que la sécurité des produits sanguins au Sénégal repose sur des protocoles rigoureux, standardisés et indépendants des individus.

Dans un communiqué rendu public vendredi, le CNTS rassure qu'à ce stade, aucun élément ne remet en cause la fiabilité du dispositif de transfusion à l'échelle nationale.

« La sécurité du sang au Sénégal demeure pleinement garantie. Chaque unité de sang collectée fait systématiquement l'objet de tests rigoureux, notamment pour le VIH, les hépatites B et C, ainsi que la syphilis, conformément aux normes en vigueur », lit-on dans le communiqué.

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Le système de gestion des stocks doté d'un dispositif de sécurité strict

En réalité, poursuit le CNTS, le système de gestion des stocks est doté d'un dispositif de sécurité strict. Toute poche présentant la moindre réactivité à un agent infectieux est automatiquement rejetée par le système informatique et isolée en vue de sa destruction.

« Aucune unité de sang ne peut être étiquetée « conforme » ni libérée pour distribution sans validation électronique attestant de sa conformité par le système de contrôle qualité », renchérit le texte.

En fait, le CNTS dispose par ailleurs d'un système de traçabilité permettant de suivre chaque poche de sang depuis le donneur jusqu'au receveur, garantissant ainsi la sécurité à chaque étape du processus.

Ainsi, le Centre national de transfusion sanguine invite les populations à faire « preuve de responsabilité face à la circulation d'informations non vérifiées », susceptibles de fragiliser la confiance dans le don de sang.

Sur ce, le CNTS réaffirme son engagement constant pour la sécurité des patients, la qualité des produits sanguins et la transparence dans la gestion du service public de transfusion. Il rappelle que le processus de don est strictement encadré, sécurisé et sans risque pour le donneur, conformément aux normes médicales en vigueur.

« Le CNTS appelle les populations à se mobiliser pour le don de sang, geste solidaire qui sauve des vies et essentiel au système de santé. Donner son sang reste un acte sûr, volontaire et essentiel pour sauver des vies », conclut le document.