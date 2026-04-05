Congo-Brazzaville: Vie des organisations - L'ONG Tictac 12+ présente ses opportunités au pays

En séjour à Brazzaville dans le cadre du développement des actions de son organisation en Afrique, la présidente fondatrice de l'ONG « Temps des investissements ciblés, Temps dans des actions concrètes » (Tictac 12+), Aurélie Lamini, a présenté récemment aux institutionnels, médias et acteurs économiques les missions de cette structure dont le siège est basé en Belgique et ses membres également au Congo.

La série d'activités qui s'est poursuivie au lycée Chaminade marque le début des engagements de l'ONG Tictac 12+ dans un pays du Sud global avec pour objectif la lutte contre le flux migratoire irrégulier à la source. Ainsi, elle entend communiquer, conscientiser, interpeller et poser des actions concrètes sur cet épineux sujet pour marquer les esprits et faire bouger les lignes, a rappelé Aurélie Lamini.

Créée le 1er janvier 2025, l'ONG Tictac12+ a reçu la reconnaissance d'utilité publique et internationale par le roi Philippe de Belgique. En effet, elle pense que la stratégie pour limiter les flux migratoires irréguliers est l'accompagnement des projets para étatiques en leur offrant les études, permettant ainsi de trouver des investisseurs et d'apporter des fonds à la réalisation des projets. Le but ultime étant de combattre le chômage en créant des emplois en apportant des formations en amont.

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Au lycée Chaminade, par exemple, plus d'une centaine d'élèves ont assisté à l'échange organisé par la présidente de Tic-Tac 12+. « L'ONG Tictac 12+ a une raison sociale : c'est la limitation du flux migratoire irrégulier. Bien évidemment, cela concerne la jeunesse, cette jeunesse qui, habituellement, on l'entend un petit peu dans l'actualité, a cette fâcheuse manie de ne pas prendre conscience qu'on est toujours mieux chez soi. Les jeunes ont tendance toujours à penser qu'on est mieux à l'étranger, ils prennent le bateau sur la mer, le désert et parfois meurent dans des mauvaises conditions sans arriver forcément à destination », a-t-elle déploré.

Face à un sujet qui est sur la table de tous les dirigeants sans être suffisamment bien traité, la dizaine de femmes co-fondatrices et ambassadrices de cette ONG s'est engagée à être des précurseurs dans la lutte contre ce fléau car c'est pour la première fois qu'une organisation se met en avant du problème de l'immigration, a expliqué Aurélie Lamini.

Le proviseur du lycée Chaminade s'est félicité du choix porté sur son établissement scolaire. « Nous serons, on va dire, les précurseurs de ce brillant discours que la présidente de l'ONG est venue nous apporter, c'est dans le cas du changement de mentalités de nos enfants. Le but est qu'ils comprennent qu'on peut construire sur place, et même quand on est parti, on doit revenir pour construire le pays. Donc, nous sommes très satisfaits de sa visite et croyons qu'ensemble , nous ferons des exploits », a espéré Jean Serge Nsimou.

Elève en classe de terminale D, Lopez Bonheur Bokossa a positivement apprécié cet échange qui a permis de conscientiser la jeunesse congolaise afin qu'elle ne puisse pas s'aventurier pour aller chercher le meilleur à l'étranger. « Ce qui m'a touché et a attiré mon attention, c'est leur inquiétude sur la jeunesse que nous sommes. Le message que je vais transmettre à mes frères et soeurs qui m'écoutent, c'est de se lancer, malgré le fait que le pays n'est pas développé côté financier. Il faut oser, ne pas avoir peur, il y a des gens qui sont là pour nous aider », a-t-il exhorté.

S'inscrivant dans le cadre du développement des actions de Tictac 12+ en Afrique, la mission d'Aurélie Lamini au Congo a marqué également un moment fort car il s'agissait de la toute première rencontre en présentiel entre la fondatrice-présidente et la cofondatrice et ambassadrice de l'ONG, Préfina Samba. « Une rencontre symbolique, placée sous le signe de l'engagement, du leadership féminin et du renforcement de la coopération pour poursuivre la lutte contre la migration irrégulière et promouvoir des opportunités pour la jeunesse, les femmes ou encore d'autres organisations qui traitent de la migration irrégulière », a commenté la présidente de Tictac 12+.